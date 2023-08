Analisi ⁤meteo: ⁢una fase di normalità climatica ⁣nel 2023

Senza ulteriori ⁢indugi, è vero. Stiamo attraversando un periodo meteo-climatico ordinario per la “Nuova normalità”. E, in questi tempi, la normalità è sicuramente una notizia degna di attenzione, anche perché…sole e caldo intenso sono la nuova norma.

Il clima attuale

Il​ rinfrescamento recente di inizio mese

Il raffreddamento intenso​ di inizio mese ha temporaneamente respinto ‍l’anticiclone africano. Nonostante l’attuale aumento della pressione atmosferica che porta⁢ a un ⁤miglioramento delle condizioni meteo,⁤ le temperature sono ancora con le medie, con un leggero ‍aumento del calore durante il giorno, mentre⁤ la ​freschezza è ancora percepibile​ al⁢ tramonto.

La situazione per la settimana corrente

Questo scenario ci accompagnerà per l’intera settimana, portando finalmente un‌ po’ di normalità estiva. Sì,⁣ possiamo chiamarla “estate​ normale”, anche se questa definizione potrebbe suggerire che l’intera stagione ⁣estiva sia stata simile‌ a questi giorni, mentre sappiamo che fino a ​poco tempo fa non c’era nulla di normale.

Il clima passato e futuro

Il ​peggioramento non normale

Non‍ era normale nemmeno il deterioramento ‍del tempo che ha​ colpito le nostre regioni, un deterioramento che,⁤ oltre a fenomeni localmente violenti, ha portato le temperature a livelli molto bassi. Basti pensare che nelle aree ⁤interne di ⁣diverse regioni, il termometro segnava temperature minime tipiche ⁤dell’inverno.

La prossima settimana

È evidente che quando ci troviamo di fronte a una fase di piacevolezza estiva, dobbiamo necessariamente discuterne, non​ possiamo ignorarla, ⁣soprattutto perché​ non durerà a lungo… Nel corso della prossima settimana, ovvero quella di Ferragosto, prevediamo un ​nuovo aumento del calore ⁢africano a partire dalle regioni settentrionali. ⁣Qui, in ⁣realtà, il calore molto probabilmente inizierà a farsi sentire in modo significativo già nel corso del weekend, ma avremo l’opportunità di discuterne più in dettaglio.

In conclusione, stiamo vivendo ⁢un⁣ periodo di normalità climatica, interrotto​ da un ‌peggioramento non normale,‌ ma ‌che si prevede tornerà alla normalità con l’arrivo del calore africano la prossima settimana. Continueremo a monitorare e analizzare le ‌condizioni meteo‌ per fornire aggiornamenti tempestivi.