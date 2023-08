Un uomo di 63 anni di Long Island, ‌New York, ‍è‍ stato salvato lunedì dopo aver galleggiato in acqua per cinque ore e aver creato una ⁣bandiera di fortuna utilizzando la⁢ sua camicia e un’asta da pesca rotta per segnalare la sua posizione ai soccorritori, secondo quanto riportato​ da dai medi di New York.

Il salvataggio di Dan‍ Ho

Dan Ho di Copiague è stato ritrovato a quattro chilometri al largo di Cedar Beach a Babylon, come riportato dal Dipartimento di ⁣Polizia della Contea di Suffolk. La polizia riferisce che l’uomo è andato a nuotare ​intorno alle 5 del mattino quando è stato “trascinato dalla corrente in acque libere”.

La lotta per la sopravvivenza

“Dopo aver galleggiato in acqua senza alcun galleggiante per circa ⁤cinque⁤ ore, Ho ha trovato un’asta ‍da ‌pesca rotta nell’acqua, ha legato la sua camicia ad essa e ha agitato la camicia in aria nel tentativo di ⁣segnalare la sua presenza alle imbarcazioni di passaggio”,⁣ ha dichiarato la polizia.

Il soccorso

Lo sforzo ha dato i suoi frutti quando gli investigatori hanno riferito che‌ Jim Hohorst di West ⁣Islip e Michael Ross di Syosset hanno avvistato ⁢Ho. “Hohorst e Ross hanno tirato Ho sulla ⁤loro barca, e Hohorst ha fatto una chiamata via radio VHF”, ha detto la Polizia di Suffolk. “Marine Juliet, operata dall’agente Robert Jenkins e dall’agente Bernadette Benjamin, ha risposto alla chiamata e ha incontrato ‌la barca civile e ha trasferito Ho, che era cosciente e vigile ma ‍incapace di stare in piedi, a bordo e ha prestato soccorso per l’ipotermia.”

Come ‌sopravvivere ‌alle ​correnti di risucchio

Entro pochi minuti, l’unità marina del Dipartimento di Polizia della Contea di Suffolk è arrivata e ha trasferito Ho sulla loro barca, dove è stato curato per ipotermia. Successivamente, Ho‍ è stato portato al Good ‍Samaritan Hospital di West Islip.

Le ​condizioni di Ho

Hohorst, che ‌Newsday ha identificato come un ex ufficiale del Marine Bureau del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York City, ha descritto Ho come “in stato ​di shock e⁣ piuttosto incoerente al momento”. “Abbiamo pensato che gli restasse forse un’ora”, ha detto al giornale. “Era molto ipotermico e ha detto di aver bevuto‌ molta ⁣acqua salata”.

Il‍ rischio di correnti di risucchio

Secondo le previsioni surf del National Weather Service, ​il rischio di‍ correnti di risucchio era basso per le spiagge della Contea di Suffolk lunedì e fino a mercoledì. Tuttavia, le correnti‍ di risucchio potenzialmente letali sono ‌sempre possibili vicino a scogliere, barriere coralline, moli e inghiottitoi.

In sintesi, l’esperienza di‍ Dan Ho sottolinea l’importanza della consapevolezza dei pericoli delle correnti di risucchio ⁢e la necessità ⁤di essere preparati ​quando si va a nuotare in mare aperto. La sua storia è un promemoria del valore della prontezza e dell’ingegno in situazioni di emergenza.