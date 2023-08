La Cometa Nishimura illumina⁤ il Sistema‌ Solare

La Cometa Nishimura, scoperta da Hideo Nishimura ⁢l’11 agosto, sta⁣ diventando sempre più luminosa, ⁣come ‌confermato⁣ dalla NASA. Gli appassionati di astronomia potrebbero avere ‍l’opportunità di osservare questo fenomeno celeste mentre attraversa il ⁢Sistema Solare⁣ interno il mese‌ prossimo.

La crescente luminosità della Cometa ⁢Nishimura

Secondo le informazioni⁤ fornite dalla NASA, ​la⁣ Cometa Nishimura, nota anche come C/2023 P1⁣ Nishimura, sta aumentando progressivamente la‌ sua ⁣luminosità. ⁤Si prevede che l’intensità della sua luce‌ continuerà a crescere, rendendola potenzialmente ‌visibile ⁣ad occhio nudo all’inizio di settembre.

Condizioni di visibilità ‌della Cometa Nishimura

Tuttavia, la NASA ha sottolineato un⁢ particolare importante: la cometa sarà visibile solo vicino al tramonto o all’alba, poiché‍ si troverà in prossimità angolare del Sole. Inoltre, la ‍Cometa⁢ Nishimura ‍entrerà all’interno dell’orbita di Mercurio‍ e ​si avvicinerà talmente tanto al Sole che la sua vicinanza ⁢alla stella potrebbe causare la disgregazione del ​nucleo della⁢ cometa.

Le comete: “palle di neve sporche” in viaggio nel Sistema Solare

Le comete sono spesso descritte come “palle di neve sporche”, composte⁣ da gas congelati, roccia e polvere,⁢ come spiega la NASA. Quando sono in stato congelato, possono essere​ grandi quanto una piccola città, e quando la loro orbita le avvicina al Sole, il calore fa sì che queste “palle di neve” si scaldino, emettendo gas e polvere. Questo processo genera ‍una testa gigante e luminosa e una coda che​ si estende per milioni di ‌miglia.

Il numero di comete⁤ nel ⁤Sistema Solare

La NASA stima che ci siano potenzialmente miliardi di comete che orbitano attorno al Sole, ma il numero⁤ attuale di comete conosciute è quasi 3.900.

La più grande cometa mai avvistata nel nostro Sistema Solare

La Cometa Nishimura non è l’unica ​ad aver catturato l’attenzione degli astronomi. Nel corso degli anni, sono state ⁢scoperte numerose comete di dimensioni impressionanti, tra cui la più grande ⁢mai avvistata che è stata vista mentre attraversava il nostro‌ Sistema Solare.