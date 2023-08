Introduzione

Un gruppo di ricercatori⁤ ha sviluppato un metodo ⁤innovativo, denominato degradazione termica inversa (ITD), ‍che permette di controllare l’interazione tra le fiamme e i materiali attraverso un ‌sottile strato protettivo a livello nanometrico.‌ Questa tecnica consente di​ regolare con precisione le proprietà del materiale processato,‍ come dimostrato dalla creazione di tubi di carbonio microscopici a partire ⁤da fibre⁣ di cellulosa.

Il controllo del fuoco e la sua interazione con i materiali

Le fiamme ad alta temperatura sono fondamentali per la produzione di ⁢numerosi materiali. Tuttavia, controllare⁤ un incendio e la sua interazione con il materiale desiderato può essere difficile.⁤ Gli scienziati hanno ora sviluppato un metodo che utilizza uno strato protettivo ‍spesso un solo ⁤nanometro per controllare⁤ come il calore della fiamma interagisce con il materiale, ⁣domando così il fuoco e consentendo agli‌ utenti di regolare finemente le caratteristiche del materiale ⁤processato.

La degradazione termica inversa (ITD)

“Il fuoco è uno strumento di ingegneria prezioso – dopotutto, un altoforno ‍non è altro ⁤che un fuoco‍ intenso”, afferma ‌Martin Thuo,‌ autore corrispondente ​di un articolo sul lavoro e professore di scienza ⁤e ingegneria dei materiali presso la North Carolina State University. “Tuttavia, una volta che si inizia un​ incendio, spesso si ⁣ha poco controllo su come si comporta.

“La⁢ nostra tecnica, che chiamiamo degradazione ​termica inversa (ITD), impiega un sottile strato nanometrico su un materiale bersaglio. Lo strato sottile cambia in⁤ risposta al calore del fuoco e regola la quantità di ossigeno che può accedere al⁤ materiale.⁢ Ciò significa che possiamo controllare la velocità‌ con cui il ‌materiale si riscalda, influenzando a sua volta le reazioni chimiche che avvengono all’interno del materiale. In sostanza, possiamo regolare con precisione come‍ e dove il fuoco⁤ modifica il materiale.”

Il funzionamento dell’ITD

Ecco come funziona l’ITD. Si inizia con il⁣ materiale ⁢bersaglio, come​ una⁤ fibra di cellulosa. Tale fibra ⁤viene‌ poi rivestita con uno strato di molecole spesso un nanometro. Le ‌fibre rivestite vengono⁤ quindi esposte a una fiamma ⁢intensa. La superficie esterna delle molecole brucia facilmente, ⁤aumentando la temperatura⁤ nelle immediate vicinanze. Ma la superficie interna del rivestimento molecolare cambia chimicamente, creando uno strato ​di vetro ancora⁣ più sottile attorno alle fibre di cellulosa. Questo vetro limita la quantità di ossigeno che può accedere alle fibre, impedendo alla cellulosa di prendere fuoco. Invece, le fibre bruciano lentamente, dall’interno verso l’esterno.

Applicazioni e potenziali utilizzi

La creazione di tubi di carbonio

“Senza lo ⁣strato protettivo dell’ITD, applicare la fiamma alle fibre di cellulosa risulterebbe solo in cenere”, afferma Thuo. ‍”Con lo strato protettivo dell’ITD, si ottengono tubi di carbonio.

“Possiamo ​ingegnerizzare lo strato protettivo per regolare‍ la quantità di ossigeno che ‌raggiunge il materiale bersaglio. E possiamo ingegnerizzare il ‍materiale bersaglio per produrre ‌caratteristiche desiderabili.”

Controllo dello spessore delle pareti dei tubi di carbonio

I ricercatori hanno condotto dimostrazioni di prova del⁣ concetto con fibre di cellulosa per‍ produrre ‍tubi di‍ carbonio microscopici. Hanno potuto controllare lo spessore delle pareti dei tubi di carbonio controllando la dimensione delle fibre ⁢di cellulosa con cui‍ hanno⁤ iniziato; introducendo vari⁢ sali nelle fibre (che controllano ulteriormente la velocità‌ di combustione); e variando ⁣la quantità di ossigeno che passa attraverso‍ lo ‍strato protettivo.

Possibili applicazioni ⁤future

“Abbiamo già in mente diverse applicazioni, che affronteremo in studi ⁣futuri”, afferma Thuo. “Siamo anche aperti a lavorare con il settore privato‌ per esplorare vari‍ usi pratici, come lo sviluppo di tubi di carbonio ingegnerizzati per la separazione olio-acqua,‍ che sarebbe utile sia per ‌applicazioni industriali che per la bonifica ambientale.”

Conclusione

In sintesi,⁣ la​ degradazione termica inversa (ITD) è​ una tecnica innovativa che permette di controllare l’interazione tra le fiamme ⁣e i materiali attraverso un sottile strato protettivo a livello nanometrico. Questo metodo offre un controllo preciso⁢ sulle proprietà ⁣del ⁣materiale processato⁢ e ha un ‍potenziale significativo per una serie di applicazioni industriali⁣ e ambientali.