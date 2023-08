Terremoto di magnitudo 6.1 colpisce le ‍Isole Marianne

Dettagli del terremoto

Localizzazione e ‌magnitudo

Un terremoto di notevole intensità​ e⁣ di bassa profondità,‌ registrato dall’USGS‌ come M6.1, ha colpito la regione⁤ delle Isole Marianne alle 13:51‍ UTC del 14 agosto 2023. L’agenzia riporta‌ una ‍profondità di 10 km. L’EMSC segnala una magnitudo di M6.1 a una ‍profondità di 38 km.

Effetti ⁣sulla popolazione

L’epicentro era situato a 272,6 km a sud-est di⁤ San Jose Village (popolazione 15.000) e a 280,7 km a sud-est di Saipan, nelle Isole Marianne settentrionali. Si stima che ‍24.000 persone abbiano avvertito una debole scossa.

Possibili conseguenze e rischi

Assenza di pericolo tsunami

Basandosi su tutti i dati disponibili, non c’è minaccia di tsunami per Guam,⁣ Rota, Tinian o ‍Saipan a ⁣seguito ​di questo terremoto, come affermato ‍dal NWS PTWC.

Valutazione dei danni

L’USGS ha emesso un allarme verde per le ⁣vittime e le perdite economiche⁣ legate alle ‍scosse. C’è‌ una bassa probabilità di vittime e⁤ danni. In ‌generale, ⁤la popolazione ‍di questa regione⁢ vive in strutture che ⁢sono un mix di costruzioni vulnerabili e resistenti ⁤ai terremoti. I tipi di edifici prevalentemente vulnerabili sono quelli informali (metallo, legno, GI ecc.) e tipi‍ di costruzione⁤ sconosciuti o vari. I terremoti ​recenti in questa zona hanno‍ causato pericoli ⁤secondari come frane e liquefazione che ⁢potrebbero aver contribuito alle⁣ perdite.

Conclusione

Un terremoto di magnitudo 6.1 ⁢ha colpito la regione delle Isole Marianne il 14 agosto 2023. Nonostante la potenza della scossa, non si ‌prevedono ⁢gravi danni⁢ o vittime. Tuttavia, la popolazione locale​ è invitata a rimanere vigile a causa dei possibili ‌pericoli secondari come frane e liquefazione. Il tuo sostegno è fondamentale per continuare a fornire queste⁤ importanti informazioni.