Le celle solari tandem più avanzate di oggi, composte da una base di silicio e uno strato superiore di perovskite, possono trasformare circa un terzo della luce solare ​che ricevono in energia elettrica. Questi sono valori⁢ record, specialmente per​ una tecnologia potenzialmente molto economica. Un team presso l’Helmholtz-Zentrum ⁤Berlin (HZB) sta ora ⁢fornendo i​ dati scientifici e descrive nella rivista Science come è stato raggiunto questo sviluppo.

Il successo delle celle solari tandem

Il ⁢team di ricerca HZB

“Questo risultato è stato possibile perché noi dell’HZB abbiamo accumulato competenze sia⁢ nella tecnologia delle eterogiunzioni di silicio che nelle celle solari di perovskite e lavoriamo molto strettamente insieme”, afferma il Prof. Dr. Steve Albrecht, che dirige un gruppo di ricerca sulle celle⁢ solari tandem di perovskite all’HZB. Ad esempio, gli esperti ⁢di perovskite del laboratorio di innovazione HySPRINT e gli esperti di silicio del Centro di competenza PV (PVcomB) hanno già stabilito diversi record mondiali di efficienza per le celle solari tandem.

Il record mondiale di⁣ efficienza

La cella solare⁢ tandem, ora descritta in dettaglio per la prima volta sulla rivista Science, ha fatto notizia anche a dicembre 2022 quando ha stabilito⁢ un nuovo record ⁣mondiale di efficienza, convertendo il 32,5% della ​luce solare incidente in energia elettrica. Questo record mondiale è rimasto​ fino a metà aprile 2023, quando è stato superato da un gruppo del⁣ laboratorio ​PV presso ⁢il⁤ centro di ricerca KAUST in Arabia Saudita.

La struttura della ‍cella solare tandem

Il miglioramento della composizione di perovskite

Albrecht ​e il suo team si sono basati principalmente ‍su un composto di perovskite notevolmente migliorato e una sofisticata modifica della superficie utilizzando una nuova molecola di ioduro di ‌piperazinio sviluppata dai ricercatori post-dottorato Dr. Silvia Mariotti ⁤e Dr. Eike Köhnen. Questo ha in gran parte soppresso la ricombinazione di carica e ridotto significativamente le perdite ​associate.

La misurazione e l’ottimizzazione della cella solare tandem

Utilizzando tecniche di misurazione​ speciali, i ricercatori sono stati in grado di analizzare i‌ processi fondamentali alle interfacce e nei‌ singoli strati ​della cella solare tandem in dettaglio e poi ottimizzarli ulteriormente sulla⁣ base di ‌una comprensione più profonda. I⁢ progressi sono stati‌ quindi combinati ⁣e trasferiti alle celle solari tandem, ‍con ulteriori aggiustamenti all’elettrodo superiore per una migliore ottica.

Conclusione

Negli ultimi anni, ‌vari istituti‍ di ricerca e aziende fotovoltaiche in tutto il mondo hanno⁣ continuato a migliorare l’efficienza delle celle ‍solari.⁣ Gli ultimi due anni in particolare sono stati molto eccitanti: i team dell’HZB hanno raggiunto ⁤un valore record di poco inferiore al 30% (29,8%) per le celle solari tandem composte da silicio e perovskite alla fine del 2021. Questo è stato ottenuto‌ introducendo ⁤speciali‌ nanostrutture periodiche​ nelle celle solari. Nel complesso, l’efficienza delle celle solari tandem‌ di silicio/perovskite è ora nel range⁤ precedentemente raggiunto‍ solo dai costosi semiconduttori III/V. Le tecnologie per la produzione di tali celle solari tandem ‍sono già disponibili in linea di principio e potenzialmente a basso costo; l’attenzione ora è rivolta a ulteriori miglioramenti nel campo della stabilità in uso esterno.