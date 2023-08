Il ruolo del fattore di trascrizione SOX9 nello sviluppo della pelle ⁣e nel cancro

Introduzione

Durante lo sviluppo della pelle, il fattore‍ di trascrizione SOX9 guida le cellule staminali a diventare cellule epidermiche o cellule del follicolo pilifero, un processo che può anche⁣ portare a⁢ certi tipi di cancro quando SOX9 è deregolato. I ricercatori della Rockefeller University hanno scoperto che SOX9 appartiene a una‌ classe speciale di ⁤proteine chiamate “fattori pionieri”, che possono aprire​ tasche sigillate ‍di materiale genetico e attivare⁤ geni precedentemente silenziosi,​ fornendo​ nuove‍ intuizioni sullo sviluppo‌ del cancro e potenziali bersagli terapeutici.

Il ruolo di ​SOX9 nello sviluppo della pelle

La scelta delle cellule staminali

Nelle prime fasi, ogni cellula staminale si trova ⁣di fronte a una scelta decisiva. Ad esempio, durante lo sviluppo ⁤della pelle, l’epidermide embrionale inizia con un singolo ‍strato di cellule progenitrici epidermiche. Queste cellule devono decidere ​se trasformarsi in una cellula epidermica matura o optare​ per diventare una cellula del follicolo pilifero. Questa decisione critica, ​nota come⁢ l’interruttore del destino, è regolata dal fattore di trascrizione noto ⁤come SOX9. Quando SOX9 è ⁣espresso⁣ dalla cellula progenitrice, porta allo sviluppo delle ⁣cellule del follicolo pilifero. In assenza di SOX9, la cellula si sviluppa in ‍una cellula epidermica.

Il lato oscuro di SOX9

Tuttavia, ‍c’è un lato oscuro di SOX9, ⁣poiché è stato associato ad alcuni dei ⁤tumori più letali in tutto il mondo, come il cancro⁢ del polmone, della pelle, della​ testa e⁣ del collo, e dell’osso. Nel contesto della pelle, alcune cellule ‍staminali epidermiche adulte aberranti potrebbero attivare inaspettatamente SOX9, indipendentemente dal loro percorso scelto, e non spegnerlo mai, innescando un processo che alla⁤ fine attiva i geni del cancro.

La‍ scoperta dei ricercatori⁤ della Rockefeller University

SOX9 come fattore pioniere

I ricercatori della Rockefeller⁢ University hanno rivelato i meccanismi dietro questo svolgimento maligno degli eventi. SOX9,⁤ si scopre, appartiene a una classe speciale di proteine ​che governano il trasferimento di informazioni‍ genetiche dal DNA all’mRNA. Ciò significa ⁤che ha la capacità di aprire tasche sigillate di ‌materiale genetico, legarsi a geni precedentemente silenziosi ‌all’interno e attivarli.

Implicazioni ⁣per la terapia del cancro

“La nostra⁢ scoperta fornisce nuove intuizioni su come il cancro ‌deraglia⁤ il processo decisionale ‌accuratamente sintonizzato di una cellula staminale, rendendo quindi impossibile per essa produrre tessuto normale”, afferma Elaine Fuchs, responsabile del Robin Chemers⁣ Neustein Laboratory of Mammalian Cell‌ Biology and Development. “Inoltre, illumina nuovi geni attivati da SOX9 come potenziali bersagli terapeutici”.

Conclusion

In⁢ sintesi, la scoperta del ruolo di SOX9 come fattore pioniere ⁤nel processo di ‍sviluppo della ⁣pelle⁤ e nel⁤ cancro⁢ offre nuove prospettive per la comprensione‌ e il trattamento di queste malattie. Questa scoperta potrebbe portare a nuovi bersagli⁣ terapeutici per il‌ cancro, aprendo ‌la strada a nuove strategie di trattamento.