Scoperta una nuova nanotecnologia⁣ per la cattura del carbonio

Introduzione

Ricercatori dell’Università di Stato dell’Oregon hanno scoperto un nuovo nanomateriale, noto come struttura metallo-organica (MOF), ‍in grado di rimuovere in modo efficiente​ l’anidride carbonica dalle emissioni⁤ industriali, anche in condizioni ​di umidità.⁤ Questo nuovo MOF, composto ‌da alluminio ⁤e⁢ un ​comune ‌legante, offre una ⁣soluzione promettente ad⁣ alcune delle‍ sfide ⁤nella cattura del carbonio, tra cui i costi elevati e l’efficacia ridotta in ambienti umidi.

La ricerca

Il potenziale del nanomateriale

Gli scienziati del College‌ of Science ‌dell’Università di Stato‌ dell’Oregon hanno dimostrato il potenziale di un nanomateriale economico per filtrare l’anidride ‌carbonica dai contaminanti ​industriali. I risultati, pubblicati in Cell Reports Physical Science, sono importanti perché i metodi‌ migliorati di⁣ cattura ⁢del carbonio ⁢sono​ fondamentali⁣ per affrontare il cambiamento climatico,‍ ha affermato Kyriakos Stylianou dell’OSU, che ha guidato lo studio.

La‍ sfida della⁣ cattura del carbonio

Le strutture che filtrano il carbonio dall’aria stanno‍ iniziando a ⁣sorgere in tutto⁣ il mondo – la più grande del mondo è ‌stata aperta nel 2021 in Islanda – ma non ⁢sono ancora pronte a fare una grande differenza nel problema delle emissioni mondiali, ‌nota Stylianou. In un anno,⁣ l’impianto islandese può⁤ estrarre una ⁣quantità di anidride‍ carbonica equivalente alle emissioni annuali di circa 800⁢ automobili.

Le tecnologie esistenti

Tuttavia, le tecnologie per‍ mitigare l’anidride carbonica al punto di ingresso nell’atmosfera, come una fabbrica, sono relativamente​ ben sviluppate. Una di ⁤queste tecnologie coinvolge nanomateriali noti ​come strutture metallo-organiche, o MOF, che possono intercettare le molecole di anidride carbonica attraverso l’adsorbimento mentre i gas di scarico‍ fanno la loro strada attraverso i camini.

Il nuovo ​MOF

“Abbiamo cercato‌ di ideare un ⁣MOF ‍per affrontare le varie limitazioni dei ⁢materiali attualmente utilizzati nella cattura del carbonio: ⁤costo elevato, scarsa selettività per l’anidride carbonica, ​bassa stabilità in​ condizioni umide e basse capacità di assorbimento di CO2”, ha detto Stylianou.

Le MOF sono materiali‍ porosi‌ cristallini composti da ioni metallici positivamente⁣ carichi‌ circondati da molecole organiche “leganti” note come ligandi. Gli ioni metallici formano nodi che ​legano le braccia dei leganti per formare una struttura ripetitiva che⁤ assomiglia a una⁣ gabbia; la ⁤struttura⁢ ha pori‍ di dimensioni‌ nanometriche che assorbono i gas, simili a una spugna.

“In questo studio,⁤ introduciamo una MOF composta da alluminio e un legante facilmente disponibile,‍ l’acido benzene-1,2,4,5-tetracarbossilico”, ha detto Stylianou. ‍”La sintesi del MOF avviene in acqua e richiede⁤ solo un ‍paio di ore. ​E il MOF ha pori ⁤di ⁢dimensioni comparabili a quelle delle molecole di ‌CO2, il che⁤ significa che c’è ‍uno spazio confinato ⁤per incarcerare l’anidride carbonica.”

Conclusione

Il⁢ nuovo MOF⁤ funziona bene in condizioni umide e preferisce l’anidride carbonica ​all’azoto, il che è importante perché gli ossidi di azoto sono un ingrediente nei gas di scarico. Senza ​questa selettività, il MOF potrebbe potenzialmente legarsi alle molecole sbagliate. “Questo MOF​ è un eccellente​ candidato per le applicazioni di cattura⁢ del carbonio post-combustione in‌ condizioni umide”, ha detto Stylianou. ​”È economico con prestazioni ⁣di separazione⁣ eccezionali e può essere rigenerato e riutilizzato almeno tre ‌volte ⁢con capacità di assorbimento ⁢comparabili.”

Lo studio ​è stato​ sostenuto dal⁣ College of Science dell’Università⁢ di Stato dell’Oregon, dal Dipartimento di Chimica dell’OSU e da Brian e Marilyn Kleiner.​ Hanno partecipato alla ricerca anche scienziati della Columbia⁤ University, del Pacific Northwest National Laboratory e di Chemspeed Technologies AG della⁣ Svizzera, così come i⁢ chimici dell’Oregon State ⁤Ryan Loughran, Tara ⁣Hurley‌ e Andrzej Gładysiak.