Introduzione

Ricercatori della Stanford Medicine hanno identificato⁢ una nuova forma di‍ depressione, denominata ⁢”biotipo cognitivo”, che rappresenta il 27% dei pazienti i ‌cui sintomi non sono ⁣efficacemente gestiti dagli ⁢antidepressivi tipici. Il biotipo cognitivo ‍mostra funzioni cognitive⁤ compromesse, come ⁢la pianificazione e‌ l’autodisciplina, e una ridotta attività in specifiche aree cerebrali, suggerendo la necessità di trattamenti più mirati.

La scoperta del biotipo cognitivo

Attraverso metodi come ⁢sondaggi, esami⁣ cognitivi ​e scansioni ‍cerebrali, i ricercatori hanno scoperto una forma di depressione che colpisce circa un quarto dei ⁢pazienti.⁢ L’obiettivo è diagnosticare e trattare la‌ condizione in modo più preciso. Uno studio condotto da ricercatori della Stanford Medicine ha identificato una⁣ nuova forma di depressione conosciuta ⁤come⁤ “biotipo cognitivo”. Questa forma⁣ di depressione appena classificata colpisce circa il 27% delle persone affette da depressione e⁢ non viene efficacemente trattata dagli antidepressivi comunemente prescritti.

Caratteristiche del biotipo cognitivo

Questi ‍pazienti, ‌identificati attraverso compiti‌ cognitivi, hanno mostrato difficoltà nella⁢ pianificazione, nell’esercizio ​dell’autodisciplina, nel⁣ mantenimento della concentrazione in⁣ presenza di distrazioni e nel sopprimere comportamenti inappropriati. L’imaging cerebrale ⁢ha rivelato‌ una ridotta attività in due aree ‌cerebrali responsabili di questi compiti.

Poiché la depressione è stata‌ tradizionalmente definita come un disturbo⁤ dell’umore, i medici⁢ prescrivono comunemente antidepressivi che agiscono ⁤sulla serotonina (noti come ⁢inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina o SSRI), ⁢ma questi sono ‍meno efficaci per i pazienti ⁣con​ disfunzione cognitiva.⁢ I ricercatori hanno affermato che‍ mirare a queste disfunzioni cognitive con antidepressivi meno comunemente utilizzati o con ‌altri trattamenti può alleviare‍ i sintomi e aiutare a ripristinare ⁣le capacità sociali e lavorative.

Lo ‍studio e i risultati

Lo studio, recentemente pubblicato in⁣ JAMA Network Open, fa⁢ parte⁢ di uno sforzo più ampio ⁤da⁣ parte dei neuroscienziati per trovare trattamenti che mirano ai biotipi di depressione, secondo l’autore​ senior dello studio, Leanne Williams, Ph.D., Vincent V.C. Woo ⁢Professor e professore ​di psichiatria e ‍scienze comportamentali.

“Nel⁣ nostro‌ studio, 1.008 adulti ⁤con‌ disturbo depressivo maggiore precedentemente non medicato ‌sono stati ‌casualmente assegnati a uno dei tre antidepressivi tipicamente ⁢prescritti: escitalopram (nome commerciale Lexapro) o​ sertralina ‍(Zoloft), che agiscono ‍sulla serotonina, o venlafaxina-XR (Effexor), che agisce sia sulla serotonina che sulla norepinefrina. Settecentododici dei partecipanti ‌hanno⁣ completato il regime di otto settimane”, ha spiegato Williams.

Implicazioni per il trattamento

Prima e dopo⁤ il ⁤trattamento con⁢ gli antidepressivi, i sintomi‌ depressivi dei⁣ partecipanti sono stati misurati utilizzando due sondaggi⁤ – uno amministrato dal clinico e l’altro, un autovalutazione, che includeva domande relative ai​ cambiamenti nel ⁤sonno e nell’alimentazione. Le misure⁣ sul funzionamento sociale e ⁢lavorativo, così come sulla qualità della vita, ⁣sono state monitorate.

I partecipanti hanno anche completato una⁤ serie di ‌test cognitivi, ‌prima⁤ e dopo il​ trattamento,⁣ misurando la memoria verbale, la memoria di lavoro, la velocità decisionale e l’attenzione sostenuta, tra gli altri compiti.

Prospettive future

Dopo il trattamento, i ricercatori hanno scoperto che per i tre antidepressivi somministrati, i tassi⁢ di remissione complessivi – l’assenza di sintomi depressivi ‍complessivi – erano del 38,8% per i partecipanti con il⁢ nuovo biotipo e del ⁣47,7% per ‍quelli senza. ‌Questa differenza era più‍ evidente per la sertralina, per la quale i ​tassi di remissione​ erano ‍del ⁤35,9% e del 50% per⁢ quelli‍ con ‍il ‍biotipo e quelli senza,⁣ rispettivamente.

“La depressione si presenta in modi diversi in persone⁣ diverse, ma trovare somiglianze – come profili simili di funzione cerebrale – aiuta ‍i professionisti medici a‍ trattare efficacemente ‍i⁤ partecipanti⁢ personalizzando l’assistenza”, ha detto Williams.

Conclusione

In sintesi, la scoperta del “biotipo ‌cognitivo” rappresenta un⁢ passo avanti significativo nella ⁣comprensione e nel ‍trattamento della depressione. Questa nuova forma di depressione, che⁢ colpisce circa il 27% dei pazienti, ⁢richiede un approccio terapeutico più​ mirato ⁣e​ personalizzato. Gli studi futuri potrebbero concentrarsi su trattamenti specifici per questo biotipo,⁣ migliorando così l’efficacia del trattamento e la⁣ qualità della vita ‍dei pazienti.