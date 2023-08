Di gran lunga, la notte di San Lorenzo, rappresenta uno degli eventi astronomici più attesi, magici e romantici per molti di noi. Stiamo parlando delle cosiddette “stelle cadenti”, dove ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha espresso il famoso desiderio.

Lo sciame meteoritico, generato dalla Cometa 109P/Swift-Tuttle, viene raggiunto dall’orbita terrestre durante il periodo estivo (per il nostro emisfero), tra la fine di luglio e il 20 agosto. Da tradizione, è la notte di San Lorenzo, tra il 10 e l’11 agosto, ad essere riconosciuta come giornata simbolo per ammirare lo spettacolo della natura. Infatti, secondo alcuni, questa pioggia di stelle rappresenta le lacrime versate da San Lorenzo durante il suo supplizio. Si crede che queste lacrime vaghino eternamente nei cieli e cadano sulla Terra solo nel giorno della sua morte.

Quest’anno il picco di visibilità (media di circa un centinaio di scie luminose osservabili a occhio nudo ogni ora) ricadrà nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Le ultime stime riportano fino a 60/100 meteore/h durante la massima attività. Se l’anno scorso la luna ostruiva la nostra visuale (essendo Luna Piena aveva un bagliore di luce che “copriva” le stelle), quest’anno si trova in fase calante, quindi poco luminosa.

Anche il tempo meteorologico sarà dalla nostra parte, visto che i cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi da nord a sud.

E allora, come guardarle meglio?

Due semplici, ma importantissimi consigli: il primo è quello di rivolgere il nostro sguardo a nord-est; il secondo è quello di essere in un luogo privo di alcun tipo di illuminazione (quindi lontani dal centro città). Preferibile stare in una spiaggia buia, oppure in alta montagna.

Poi bisogna stendersi, naso all’insù e aspettare che la natura compia il suo “miracolo”.