Introduzione

Nella notte del 8 Agosto⁢ 2023, un brillante meteorite è stato avvistato nei ​cieli di Albacete, nel sud-est della Spagna. L’evento, registrato alle 00:57 UTC, ha visto l’oggetto disintegrarsi completamente senza lasciare alcuna traccia.

Nonostante‍ l’evento, l’Organizzazione Internazionale dei Meteoriti (IMO) non ha ricevuto alcuna segnalazione da⁢ parte di testimoni oculari. L’immagine dell’evento è stata⁣ gentilmente⁤ fornita ​dalla Rete‍ di Ricerca su‍ Bolidi e Meteoriti (SPMN)-CSIC.

Conclusione

In‍ sintesi, un brillante meteorite⁤ è ⁤stato avvistato nei cieli di Albacete, in Spagna, il 8 ​Agosto 2023. Nonostante l'evento, non sono state ricevute segnalazioni da parte di ⁣testimoni oculari.