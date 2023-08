India entra nel club esclusivo delle‌ nazioni ⁣lunari con la missione Chandrayaan-3

L’India ha raggiunto un traguardo storico ‍nello spazio, diventando la quarta nazione a realizzare⁢ un atterraggio di successo sulla Luna⁤ con la missione robotica Chandrayaan-3. Questo avvenimento ​si è verificato pochi giorni dopo il fallimento dell’atterraggio del lander russo sulla superficie lunare.

Il ‌trionfo della missione Chandrayaan-3

Mercoledì, al centro di controllo della missione dell’Organizzazione di Ricerca Spaziale Indiana (ISRO), si⁣ sono levati‌ applausi e grida di gioia‌ quando‌ i dati di telemetria hanno confermato un atterraggio morbido al Polo Sud lunare​ della missione Chandrayaan-3. Un messaggio proveniente ⁢da Chandrayaan-3 ha annunciato: “Ho raggiunto la ‌mia destinazione e anche tu!”

La​ reazione del Primo⁢ Ministro indiano

La copertura in diretta dell’atterraggio da parte dell’ISRO ha incluso ‌un‌ confronto tra l’astronave e il Primo Ministro indiano Narendra Modi, la cui ⁢reazione è stata trasmessa in tempo reale. Con un sorriso, Modi​ ha sventolato una piccola bandiera indiana subito dopo l’atterraggio, dichiarando: “L’India è ora⁤ sulla Luna”.

Complimenti da tutto​ il mondo

Mercoledì, dopo l’atterraggio storico, sono arrivati complimenti da funzionari spaziali di ​tutto il mondo. La serie di ‍array terrestri della ⁤NASA, noti come Deep Space Network, sono stati⁣ utilizzati dall’ISRO per tracciare e comunicare con l’astronave durante il volo spaziale verso la Luna. “Complimenti ISRO‌ per il vostro successo con l’atterraggio al Polo Sud lunare di ⁢Chandrayaan-3!” ha‍ scritto l’amministratore della NASA Bill Nelson. “E congratulazioni all’India per essere il quarto paese a realizzare con successo un atterraggio morbido su un’astronave sulla Luna. Siamo lieti di essere il vostro partner in questa missione!”

L’India si unisce al⁤ club lunare dopo il fallimento ⁣della Russia

Con questo successo, l’India si unisce a Stati Uniti, ex Unione Sovietica e ​Cina nel club delle nazioni che sono⁤ riuscite ad atterrare sulla Luna. Il mondo intero stava osservando per vedere se il secondo tentativo di atterraggio dell’India ⁢sarebbe stato un successo. Chandrayaan-3 ⁢è un seguito della missione Chandrayaan-2 dell’India, e consiste in un lander lunare, chiamato Vikram, e un piccolo⁢ rover, chiamato Pragyan. La missione Chandrayaan-2 si concluse con ‍il lander che si schiantò ‍sulla Luna nel 2019, tuttavia, ⁤l’astronave ⁤continua a inviare dati, ‍secondo l’ISRO.

Il‍ fallimento della missione Luna-25 della Russia

Il successo dell’India arriva pochi giorni dopo che la navicella⁢ Luna-25 della Russia si ⁤è schiantata sulla Luna lunedì, ponendo fine al primo tentativo ⁢russo di atterraggio lunare in quasi 50 anni.

Il Polo ​Sud lunare: una nuova frontiera per l’esplorazione spaziale

Il Polo​ Sud lunare è una zona inesplorata della superficie lunare e ‍anche dove la NASA prevede di far atterrare gli esseri umani ​nei prossimi anni come parte del programma Artemis.⁢ Si ritiene che i crateri del Polo Sud contengano ghiaccio d’acqua, che⁢ potrebbe essere ‍raccolto ‌per creare ‍carburante e risorse ​per ulteriori ‌esplorazioni spaziali.