Una piccola ‍comunità ecclesiastica di Atlanta, nel quartiere di Dixie Hill, è⁣ in subbuglio dopo che il pastore ha riferito che qualcuno⁤ ha rubato il condizionatore⁢ d’aria ‌da‌ 5 tonnellate ​dell’edificio mentre le temperature salgono alle stelle.

Il furto⁢ del‍ condizionatore d’aria

Un furto audace

Senza dubbio, questi sono alcuni dei giorni più caldi dell’anno in Georgia. È stato proprio in questo periodo che i ladri hanno deciso di colpire la First Baptist Church di Dixie Hills, rubando il⁢ loro condizionatore d’aria. ⁤Ora, i parrocchiani soffrono il caldo e ⁤il pastore vuole risposte, secondo quanto riportato da FOX 5 Atlanta. “Qualsiasi volta⁤ che riesci a rubare a Dio, sei una creatura audace”, ha ⁣detto il Rev. Michael Sutton, pastore della chiesa.

Le conseguenze del furto

Sutton⁢ ha riferito che i ladri sono riusciti a portare via l’ingombrante unità di condizionamento tagliando la gabbia ‍metallica dietro‍ l’edificio, tagliando i cavi di rame e lasciando la sala eventi della ‍chiesa afosa. Uno ⁣dei diaconi della chiesa ha ‍scoperto il crimine nel fine settimana. “Abbiamo dei ventilatori ora, ma non basteranno. Per un ‌edificio di queste dimensioni, abbiamo bisogno ‍di un’area adeguatamente raffreddata”, ha detto Sutton.

La reazione della ‍comunità

Un ⁤avvertimento per tutti

I ladri sono fuggiti prima di portare​ via altre due unità di⁣ condizionamento‍ più grandi che raffreddano la zona superiore della ‍chiesa, ma hanno comunque danneggiato l’impianto elettrico dell’edificio. Il pastore ora vuole mettere in guardia altre persone nella zona. “Voglio solo avvertire tutti, soprattutto tutte le chiese in questa zona, assicuratevi che sia ⁤tutto chiuso a chiave, accendete le vostre telecamere⁣ perché i banditi sono ⁢tornati”, ha detto.

Un appello alla comunità

Nonostante tutto, Sutton ha detto di provare misericordia per chi ha⁢ commesso questo atto. “Non presenteremo denunce”, ha detto. “Ti perdoniamo. Solo… se potessi restituire la nostra proprietà, cosa che⁤ so essere irragionevole”,​ ha detto. Il ⁣pastore ha‍ detto che se ‌i ladri avessero avuto bisogno di aiuto, avrebbero potuto​ semplicemente chiedere.‍ “È il nostro‍ dovere”,⁢ ha detto‌ Sutton. “La chiesa non serve a nulla se non è lì⁤ per aiutare la comunità. Non siamo qui solo per lodare il Signore da soli. Siamo qui per⁢ aiutare gli‍ altri”.

Conclusione

La chiesa non aveva telecamere di sorveglianza e i⁣ vicini intervistati da FOX 5 hanno detto di non aver notato alcuna​ attività insolita. ​Sutton ha detto che ci vorranno circa 10.000 dollari per sostituire l’unità, quindi sta chiedendo l’aiuto ​della comunità mentre l’orologio corre verso il 91° anniversario della chiesa tra poche settimane. Coloro che desiderano fornire assistenza alla chiesa possono contattare ⁣la leadership sul sito web della chiesa.