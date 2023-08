Il lancio della navicella cargo Progress 85 verso la‍ Stazione Spaziale Internazionale

Il viaggio della Progress 85 verso la ‍Stazione Spaziale​ Internazionale

Il 22 agosto⁤ 2023, la navicella cargo Progress 85 ​di‌ Roscosmos è stata lanciata con successo ed è attualmente in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il suo attracco⁤ è previsto per il 24 agosto, con l’obiettivo ‍di consegnare tre⁤ tonnellate di rifornimenti.

Dopo il lancio avvenuto alle 21:08 ‌EDT⁤ di martedì ​22 ⁣agosto (alle 6:08 del mattino del ⁢23 ​agosto, ‌ora di Baikonur) dal Cosmodromo di ‍Baikonur in Kazakistan, la navicella senza equipaggio ⁢Progress 85 di Roscosmos è entrata in sicurezza in ​orbita e si sta dirigendo verso l’ISS.

Il raggiungimento dell’orbita preliminare

La navicella ‍di rifornimento‍ ha ​raggiunto l’orbita preliminare e ha dispiegato ​le sue antenne solari e ​di navigazione come previsto, ‌nel‍ suo ⁤viaggio per ⁢incontrare‍ il laboratorio orbitante e i membri dell’equipaggio della Expedition 69.

L’attracco ​previsto alla Stazione Spaziale Internazionale

La Progress è prevista attraccare al ⁤porto di poppa del modulo di servizio Zvezda intorno alle 23:50 EDT di giovedì 24 agosto. La copertura dell’incontro e dell’attracco ⁤inizierà alle 23:00 ‍sul canale Media della NASA Television ⁣e ⁣sul sito web dell’agenzia.

Il ruolo⁢ delle ​navicelle cargo Progress

Le navicelle cargo Progress sono una serie di veicoli spaziali russi⁣ senza equipaggio progettati principalmente per rifornire la⁣ Stazione Spaziale Internazionale. Sviluppate e gestite da ⁣Roscosmos, l’agenzia spaziale‍ russa, queste navicelle trasportano rifornimenti‌ come cibo, carburante, acqua e ⁢attrezzature scientifiche all’ISS.

La consegna dei rifornimenti ⁤alla Stazione‍ Spaziale Internazionale

La Progress consegnerà quasi tre‍ tonnellate di cibo, carburante e rifornimenti alla stazione spaziale.

Il ritorno sulla⁣ Terra delle ‍navicelle cargo Progress

Dopo ​aver⁤ consegnato il ⁣loro ​carico, di solito vengono‌ riempite di rifiuti e deorbitate, bruciando al⁢ rientro nell’atmosfera terrestre.

Servendo come‍ un ⁢collegamento vitale nel mantenimento dell’operatività e della sostenibilità dell’ISS, le⁤ navicelle Progress sono state un‍ affidabile cavallo ⁢di battaglia ​nel supporto continuo delle missioni della stazione⁢ spaziale fin dall’epoca del programma​ spaziale ‌sovietico.

Conclusione

In sintesi, la navicella cargo Progress 85 di ‍Roscosmos ​è⁣ stata lanciata ⁤con successo‌ il ​22 agosto 2023 ed è⁣ attualmente in⁤ viaggio verso l’ISS. Dopo aver consegnato i suoi rifornimenti, verrà riempita di rifiuti e deorbitata, bruciando al rientro nell’atmosfera⁣ terrestre. Queste navicelle ⁤svolgono⁤ un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’operatività e ⁢della sostenibilità dell’ISS.