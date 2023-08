Le ‌autorità di Maui, nell’arcipelago delle Hawaii, hanno dichiarato che alcune parti dell’isola non sono sicure ⁣per i turisti a causa degli incendi alimentati dal vento che continuano a infierire sul 50° ⁤stato degli Stati Uniti. Stanno collaborando con le compagnie aeree per riportare i visitatori sulla terraferma statunitense.

Evacuazione dei turisti e situazione dei‌ voli

Evacuazione dei turisti

Durante una conferenza stampa tenutasi mercoledì, gli ufficiali hanno‌ riferito che ci ⁣sono almeno 4.000 ‌turisti a Maui ‍in attesa di partire per altre isole. È stato aperto un rifugio presso il centro congressi fino ⁤a quando non sarà possibile stabilire un trasporto. “Non è un luogo sicuro in alcune parti di Maui. Abbiamo rifugi che sono sovraffollati. Abbiamo risorse che stanno venendo tassate”, ha ‍dichiarato il governatore ad interim Sylvia Luke.

Situazione dei voli

Gli ufficiali della gestione ‍delle emergenze hanno affermato che stanno lavorando con le compagnie ‌aeree per cercare di portare le persone su altre isole⁤ e di ‍ritorno sulla terraferma statunitense. Compagnie aeree come United, Delta, ‌Hawaiian, Southwest, American ⁢e Alaska Air ‍sono tutte influenzate⁤ dal fumo e dagli incendi sulle isole hawaiiane, ⁢secondo i dati‍ di FlightAware. Decine di⁤ voli verso l’aeroporto‌ di Kahului, la principale struttura di Maui, sono stati cancellati o ritardati mercoledì, e le autorità hanno esortato tutti i viaggiatori verso‌ le Hawaii a verificare con la loro​ compagnia aerea‌ eventuali cambiamenti di itinerario.

Reazioni delle compagnie aeree e prospettive future

Reazioni delle compagnie aeree

United Airlines, insieme a diverse altre compagnie aeree, ha ⁣emesso esenzioni di viaggio per i passeggeri in viaggio‌ da, per o attraverso Maui. Hawaiian Airlines ha dichiarato di aver aggiunto sei voli⁤ extra​ tra Honolulu e Kahului per facilitare le partenze da Maui e supportare gli sforzi di risposta all’emergenza. “Questa ‍mattina ‍abbiamo⁢ avvisato con successo gli ospiti ‌prenotati sui nostri voli dalla terraferma ⁢statunitense alle Hawaii sulla situazione⁢ critica, in modo che potessero riconsiderare il viaggio⁢ in questo momento. La sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri dipendenti, compresi​ i colleghi che vivono e⁣ lavorano a Maui,⁤ è la nostra priorità”, ha dichiarato un​ portavoce di Hawaiian Airlines.

Prospettive future

Gli ufficiali hanno dichiarato di non avere una tempistica precisa su‌ quando gli incendi saranno completamente contenuti e ⁤stanno solo iniziando gli sforzi⁢ di ricerca e soccorso. Alcune comunità sono state devastate dagli‍ incendi alimentati dal vento e ⁤gli ufficiali locali hanno affermato⁤ che l’entità della distruzione è il più⁣ grande evento che le isole hanno affrontato dal passaggio dell’uragano Iniki ⁣nel 1992. Il FOX Forecast Center ha affermato che la combinazione letale ‍di ⁤un crinale di alta pressione e‍ l’uragano Dora ha ⁢causato venti rafficati e aria secca che si sono ⁣diffusi sulle isole.

Conclusione

In sintesi, la situazione⁤ a Maui è‌ critica a causa degli incendi alimentati dal vento. Le autorità‌ stanno lavorando per evacuare i turisti e collaborare con le compagnie aeree per gestire la situazione dei voli. Le compagnie aeree stanno ‌adottando misure per garantire la sicurezza dei passeggeri e dei⁤ dipendenti. Non è​ ancora chiaro quando⁢ gli incendi saranno⁣ completamente contenuti.