Introduzione

Il 16 agosto 2023, un potente ⁣terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito Vanuatu alle 12:47 UTC. L’evento sismico è stato registrato sia dall’USGS (United States Geological Survey) che dall’EMSC (European Mediterranean Seismological Centre),‌ entrambi riportando una profondità di 193 km.

Dettagli del terremoto

Localizzazione dell’epicentro

L’epicentro del terremoto è stato localizzato a 42,5 km a ovest di Sola e a 182,4 km a nord‍ di Luganville, Vanuatu. Nonostante la notevole magnitudo, l’evento‍ non ha generato alcuna minaccia di tsunami.

Impatto sulla popolazione

Si stima che circa 96.000 persone abbiano⁢ avvertito una leggera scossa. L’USGS⁤ ha emesso un allarme verde per quanto riguarda le possibili vittime e i danni economici derivanti dal sisma,‍ indicando una bassa probabilità di danni e vittime.

Vulnerabilità delle strutture locali

Tipologie di edifici

Nella regione colpita ‌dal terremoto, la ‌popolazione risiede prevalentemente​ in strutture altamente vulnerabili alle⁢ scosse sismiche, sebbene esistano anche edifici resistenti. I tipi di costruzioni più vulnerabili sono di tipo sconosciuto/misto ‌e in legno.

Rischi secondari

Terremoti recenti in quest’area hanno causato pericoli secondari come frane, che ⁣potrebbero aver contribuito‌ ad aumentare i danni.

Conclusione

In ‌sintesi, il 16‍ agosto 2023 Vanuatu è stato colpito da un terremoto di magnitudo 6.5. Nonostante la potenza del sisma, non si prevedono gravi danni o vittime. Tuttavia, la vulnerabilità delle strutture locali e i⁣ rischi secondari come le frane rimangono ⁣un problema significativo.