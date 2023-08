Storia del ‘Sharkcano’: Il vulcano Kavachi

Il vulcano Kavachi nelle Isole Salomone è uno dei vulcani sottomarini⁢ più attivi del Pacifico. Una spedizione scientifica nel 2015 ha scoperto due specie ‍di squali, tra cui gli ⁣squali martello,⁢ che vivono nel cratere⁤ sommerso.

Il vulcano Shishaldin in Alaska

Un nuovo episodio di eruzione ⁤esplosiva ha mandato una nuvola di cenere dal⁤ vulcano Shishaldin fino a 8.500 metri nel cielo, come‌ riportato ​dall’Osservatorio dei ⁣Vulcani dell’Alaska venerdì.

Periodo di intensa attività

Gli esperti dell’osservatorio hanno notato un periodo di intensa attività venerdì mattina con ‍frequenti tremori e temperature superficiali‌ elevate. Questo episodio segna almeno l’ottavo evento da‌ quando il ciclo di eruzione è iniziato più di un mese e mezzo ⁢fa,‌ ha ‍riferito l’U.S. Geological Survey a FOX Weather.

Limitazioni delle telecamere

A causa di uno spesso strato marino, le telecamere hanno avuto limitazioni nella loro utilità nel ‌rilevare la cenere, ma almeno un pilota e altri dispositivi di monitoraggio hanno segnalato di aver visto la⁢ colonna di cenere.

Esplosione del vulcano Shishaldin in Alaska

Un ‍flusso di vento proveniente da sud e ⁣sud-ovest ha spinto la‍ colonna di cenere in una direzione più a nord, lontano dall’Isola di Unimak.

Popolazione dell’isola

Secondo le stime della popolazione, solo alcune decine di persone vivono⁢ sull’isola, ​ma ⁢se ⁢il flusso del vento dovesse cambiare in una direzione più ⁣occidentale, qualsiasi cenere potenziale sarebbe inviata​ verso comunità più‍ popolate sul lato sud-ovest della Penisola dell’Alaska.

Avvertenze per l’aviazione

L’AVO ha elevato il Codice Colore dell’Aviazione a uno stato rosso, e il Livello di Allerta ⁢del ‌Vulcano è stato portato a un livello ‍di avvertimento. Entrambi gli stati sono i ⁢livelli più alti su una scala di allerta a quattro⁤ livelli.

Impatto delle ceneri sui‍ voli

Gli ‌aerei sono altamente ⁢suscettibili ​alle ceneri, e ⁢l’USGS riferisce che ci sono ‌stati​ 79 casi ‍di ⁤materiale vulcanico che ha danneggiato gli⁤ aerei dal 1953. Le particelle ‍di cenere possono danneggiare la fusoliera di un aereo, le pale ⁣e ostacolare notevolmente‌ le prestazioni del motore e⁢ l’elettronica.

Tipi di vulcani

Le eruzioni vulcaniche in Alaska non sono rare,⁣ e si stima che lo stato ospiti⁢ più di 130 vulcani che si trovano lungo⁣ l’Anello di Fuoco dell’Oceano Pacifico.​ La regione ospita la maggior ⁢parte dei vulcani e dei terremoti ⁣del mondo.

Attività del vulcano Shishaldin

Shishaldin è uno dei ​vulcani più attivi, con almeno 54 episodi di attività dal 1824.

Conclusione

In sintesi, il vulcano Shishaldin in Alaska ha mostrato un’intensa attività con l’emissione ⁣di una nuvola di cenere fino a 8.500 metri di altezza. Questo evento⁣ ha portato a un aumento del livello di allerta per l’aviazione e ‍potrebbe avere ripercussioni sulle comunità circostanti in caso di cambiamento del flusso del vento.