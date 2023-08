Alvaro ​Farfan, il ⁢capo dei vigili del fuoco, ha sottolineato durante un briefing stampa che⁤ la pioggia rappresentava un rischio per⁤ la sicurezza del personale coinvolto‌ nell’operazione. Inoltre, il persistente diluvio ‌ha sollevato preoccupazioni‌ riguardo la possibilità di ulteriori frane. Farfan ha assicurato che le autorità stavano utilizzando attrezzature tecnologiche per monitorare l’area per potenziali rischi. I soccorritori sarebbero stati ⁣evacuati se necessario, ha aggiunto.

La colata di fango ha notevolmente interrotto l’infrastruttura locale. Ha spazzato via⁢ un ponte per veicoli che collegava Bogotà‌ a Villavicencio a est, una delle principali vie di trasporto merci⁣ della Colombia. Gli ufficiali prevedevano che‌ la rotta​ sarebbe rimasta ​chiusa ‍almeno fino alla fine della settimana successiva. L’incidente ha lasciato aree sepolte sotto circa 2 metri di fango⁤ in alcuni luoghi, come dichiarato dal⁤ sindaco di Quetame, Camilo Parrado. ‌Questo⁣ ha‍ ulteriormente complicato l’operazione di‌ ricerca e soccorso già molto complessa, descritta come “molto complessa” da Parrado.