Le previsioni meteo per la⁤ prossima settimana hanno riservato‌ una sorpresa ⁢inaspettata. Come‍ avevamo anticipato nei nostri precedenti articoli, il clima fresco che ha iniziato ⁤a farsi sentire da alcuni giorni sarà il protagonista in molte delle nostre regioni fino a Ferragosto.

Correnti fresche dal nord Europa

Un refrigerio inaspettato

La corrente ‍d’aria fresca che attualmente ​sta portando temperature ⁢più basse del solito in tutta ⁣l’Italia‌ continuerà a farlo almeno ​fino all’inizio della prossima ​settimana. La sorpresa riguarda ⁣la durata di questo refrigerio: la massa d’aria fresca si isolerà‌ tra il Mar ‌Adriatico⁤ e i Balcani, riuscendo nell’impresa di resistere al ‌caldo africano.

Un anticiclone rafforzato

Di conseguenza, l’anticiclone sarà costretto a rafforzarsi sul ⁤Mediterraneo occidentale, sul⁣ nord Italia e sull’Europa centrale. Si creerà quindi una situazione piuttosto paradossale che analizzeremo più ⁢avanti.

Temperature​ anomale

Caldo a nord, fresco a sud

Le correnti fresche nord-europee affluiscono con più facilità sul medio-basso Adriatico, sul ⁣sud Italia, sui Balcani e‍ persino sulla⁣ Libia. Questo permetterà di mantenere le temperature sotto ⁢controllo, a differenza di quanto accadrà più a ovest, dove l’anticiclone⁢ sarà più forte⁣ e caldo. ⁤Sorprendentemente, nel sud Italia si prevedono temperature inferiori alla media del periodo nei giorni precedenti a Ferragosto!

Fresco‍ fino a Ferragosto

Il⁢ caldo sarà piacevole e sopportabile fino a⁢ Ferragosto in tutto il sud Italia e ⁤il medio-basso Adriatico: in queste aree ⁤le temperature massime saranno spesso comprese tra⁣ i 27 e 31°C. Al‍ nord ​e sul medio-alto ⁤Tirreno, invece, farà decisamente più caldo, con temperature che potrebbero raggiungere i ‍ 35-37°C.

Notti⁢ fresche e piacevoli

In generale, il grande caldo non ⁣si ‌farà sentire almeno fino ‍al 15-16 Agosto. Quindi, sia al ⁢sud che al nord, non avremo le notti insonni di​ Luglio. In altre parole, il meteo sarà piacevole nelle ore notturne, soprattutto nel sud Italia.