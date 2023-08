Previsioni meteo fino ⁢al 25 Agosto 2023: analisi e prospettive

Il fine settimana è caratterizzato​ dalla presenza dell’anticiclone africano che porta con sé un clima stabile e un ⁣calore intenso, particolarmente avvertito nelle regioni settentrionali e centrali del lato tirrenico. Il nucleo dell’anticiclone si sta spostando verso la Francia, con picchi di pressione vicino all’Arco Alpino. Il calore è meno‌ intenso nel Sud Italia,‍ a differenza della ‍grande ondata di calore⁢ di Luglio.

Impatto del calore anomalo sulle aree montuose alpine

Le aree montuose alpine subiranno pesantemente l’effetto ⁣del calore anomalo, con lo zero termico previsto ⁣di salire⁤ fino a ⁣quasi 5000 metri di altitudine. Il picco di ‌questa ondata di⁢ calore ⁣è previsto per i primi giorni‌ della settimana sul Centro-Nord dell’Italia, mentre il Sud inizierà a risentire di crescenti infiltrazioni d’aria più fresca provenienti dai Balcani.

Si ⁣prevede l’infiltrazione‍ di ‍un piccolo vortice di aria fresca in quota che scivolerà⁢ sullo Ionio e si muoverà in modo retrogrado verso ovest, causando instabilità diurna principalmente sui rilievi appenninici. L’anticiclone africano non sarà significativamente influenzato almeno fino al 24 Agosto e il calore continuerà ad ​essere intenso, con ⁢un probabile aumento dell’umidità.

Modifiche dell’anticiclone⁢ africano dopo il 25 Agosto

Solo dopo il 25 Agosto, l’anticiclone africano inizierà a cedere in modo ‌evidente, sotto l’effetto combinato di una depressione atlantica che si sposta verso sud. Ciò porterà a un progressivo peggioramento del tempo, con più temporali e una diminuzione delle temperature a partire dal Centro-Nord. L’estate potrebbe così concludersi, almeno quella caratterizzata da stabilità e ‌calore. Il cambiamento arriverà un po’ più tardi al Sud.

Dettagli delle previsioni

Domenica 20 Agosto: Giornata ‍caratterizzata da sole e calore intenso, ma nel pomeriggio si prevedono alcuni rovesci sull’Appennino Meridionale e sulla⁤ Sicilia​ Orientale. I fenomeni si attenueranno rapidamente verso sera.

Lunedì 21 Agosto: Sole e calore al ⁤massimo al Centro-Nord. ‍Nuvolosità sui rilievi montuosi del Sud con rovesci più probabili in Sicilia.

Martedì 22 Agosto: Giornata soleggiata e instabilità diurna su Centro-Sud Appennino e monti della Sicilia.

Tendenze meteo future

Le novità più rilevanti si prevedono solo ‍verso il 25-26 del mese, quando correnti ‌atlantiche più fresche porteranno una‍ perturbazione che potrebbe ‍segnare la fine dell’estate calda e stabile di questo Agosto.