Il gran caldo sub-tropicale tornerà, su questo non ci sono ormai più dubbi. Ma prima del caldo bisognerà fare i conti ancora una volta con condizioni meteo negative e temporalesche. L’attuale perturbazione si sta dileguando molto in fretta, ma altre correnti fresche spuntano all’orizzonte, pronte a sferzare l’Italia.

In verità irromperanno nel Mediterraneo già ad inizio prossima settimana, coinvolgendo principalmente il nord Italia. Rovesci, piovaschi, temporali sparsi e qualche grandinata andranno in scena sul settentrione, sia sulle Alpi che in Val Padana tra il tardo pomeriggio e la sera di lunedì.

Altri temporali sono previsti la giornata successiva, quella di martedì, ma il “piatto forte” arriverà tra mercoledì 5 e giovedì 6 Luglio: in questi due giorni transiterà un fronte instabile ben più organizzato, l’ennesimo di questa prima parte d’Estate, che darà luogo a molti temporali anche piuttosto intensi.

Sarà la giornata di giovedì quella più turbolenta! Tra il pomeriggio e la sera potrebbero svilupparsi temporali intensi con grandinate e forti raffiche di vento su Lombardia, Emilia, Veneto, Trentino e Friuli. Anche le zone interne del centro Italia e del versante adriatico potrebbero fare i conti con questa instabilità convettiva molto marcata.

Sud e isole maggiori resteranno quasi sempre ai margini dell’instabilità grazie all’anticiclone che resterà affacciato sul basso Mediterraneo. Sarà proprio l’anticiclone a prendere in mano le redini del meteo italiano nel corso del prossimo week-end, favorendo un generale miglioramento del tempo e soprattutto un aumento delle temperature.

Il grande caldo entra in scena? Molto probabilmente si. I centri di calcolo mostrano una discreta probabilità circa il ritorno del caldo africano nel periodo tra 8 e 13 Luglio. Le regioni meridionali e le isole maggiori al momento sono le indiziate principali per fare i conti con afa e temperature molto superiori alla media. Il nord, invece, potrebbe restare ai margini e ricevere la visita di qualche forte temporale.