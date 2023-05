Le previsioni dei principali modelli matematici stagionali delineano un’estate 2023 molto calda e particolarmente piovosa. Vediamo i motivi di questa tendenza nel seguente approfondimento. Prevedere il meteo nei prossimi mesi può sembrare audace, data l’elevata percentuale di errore previsionale. Tuttavia, non stiamo parlando di previsioni arbitrarie, ma ci basiamo su metodologie e modelli matematici specifici che ci permettono di delineare le tendenze di lungo periodo.

Come Funzionano le Previsioni Stagionali

Le previsioni a lungo termine non sono lanci di dadi, esistono vari metodi per individuare le linee di tendenza del tempo sul lunghissimo periodo, e ci sono modelli matematici che danno indicazioni abbastanza precise, seppur a livello generale.

La Precisione dei Modelli Previsionali

Sebbene la percentuale di successo di questi modelli sia inferiore rispetto a quelli a breve termine, che a 24 ore di distanza raggiungono ormai il 95% di precisione, non dobbiamo dimenticare che forniscono una panoramica importante sulle anomalie principali, di temperatura e di precipitazioni, a livello mensile.

L’ultima Emissione del Modello Matematico Stagionale

Esaminiamo ora l’ultima emissione del modello matematico stagionale europeo, ECMWF, per rispondere alla domanda che tutti ci poniamo: quando inizierà l’estate vera e propria, con il bel tempo e le temperature elevate?

Previsioni per Giugno

Per quanto riguarda il mese di giugno, le temperature sembrerebbero essere moderatamente elevate, almeno al Centro-Nord, con anomalie termiche che potrebbero essere di +1°C rispetto alla norma sulla Pianura Padana, mentre saranno comprese tra +0,5°C e +1,0°C al Centro Italia, ed invece rimarranno al di sotto della norma al Sud Italia, seppure entro -0,5°C. Tuttavia, le precipitazioni sembrano essere al di sopra della norma su tutta la Penisola.

Le Tendenze per Luglio e Agosto

La tendenza termica di giugno sembra confermata anche nel mese di luglio, con le massime anomalie termiche al Nord Ovest dell’Italia, fino ad oltre +1,0°C, mentre al Centro saranno più limitate, ed al Sud e sul centro Adriatico le temperature saranno probabilmente al di sotto della norma. Questo sembra indicare la presenza di Anticicloni settentrionali con correnti da est instabili sul Centro-Sud. Infatti, le precipitazioni sono previste ancora una volta al di sopra della norma sull’Italia Peninsulare ed Adriatica.

Per quanto riguarda il mese di agosto, le anomalie termiche saranno più accentuate al Nord Italia, circa +1,0°C al di sopra della norma, moderate invece al Centro ed al Sud, dove le temperature saranno nella norma. Anche per agosto sono previste precipitazioni nella norma o addirittura superiori, in particolare su Alpi ed Appennini.

Conclusione: un’Estate Calda, ma non Troppo!

Dunque, si confermano le previsioni di temperature superiori al normale per la prossima stagione estiva, che sarà dunque calda… Ma non troppo! Nonostante la presenza del Niño, non sembrano esserci particolari ondate di calore. Invece, si prevede un’estate piovosa, più del normale, e l’anomalia positiva delle precipitazioni sembra perdurare anche nei mesi successivi. Tuttavia, queste previsioni stagionali sono soggette a notevoli cambiamenti, quindi restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sul meteo per l’estate 2023.

Caldo non troppo, ma con nuovi parametri

Caldo ma non troppo secondo i nuovi parametri di calura. Negli anno ’80 e sino al 2002, era i 30-32 gradi, adesso sono 35°C. Il cambiamento meteo climatico è una realtà conclamata dalla scienza.