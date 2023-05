Le alluvioni sono eventi estremamente frequenti e distruttivi in Italia, costituendo uno tra i maggiori rischi naturali che il Paese deve affrontare, in questo caso in termini di meteo estremo. Nonostante la loro pervasività, la comprensione e la consapevolezza dei rischi ad essi correlati restano relativamente basse tra la popolazione generale. In effetti, gli eventi di inondazione e frana, che sono tipicamente associati alle alluvioni, si sono succeduti con alta frequenza nel passato, ed esiste un’ampia quantità di informazioni storiche su tali eventi in Italia.

In aree alluvionali deve essere vietato abitare ai piani terra, ancor più nei seminterrati. Ad oggi, è sufficiente leggere riviste di appartamenti in vendita o affitto in città che hanno avuto alluvioni, e si trovano numerose offerte di alloggi ubicati in posizioni a rischio, in specie per i nubifragi, alluvioni lampo, che deve entrare nelle menti degli italiani, sono eventi meteo frequenti se raffrontati al resto dell’Europa e molte aree del nostro Pianeta.

Ci sono numerosi eventi alluvionali che non hanno causato vittime solo per una casualità. Sono consapevole che nell’elenco che segue manco numerosi eventi, ma le banche dati disponibili sono sommarie, anche quelle di taluni Enti.

Italia, Paese di alluvioni, va peggio che in qualsiasi Paese d’Europa. Italia, per altro, è anche quello che ha pagato con maggiori vittime gli effetti dei terremoti, oltre la calamità naturale delle eruzioni dei vulcani. La prevenzione esiste, c’è, viene spesso ignorata. Ci solo le allerte meteo, divieti diramati da Enti, come Comuni, Regioni, soprattutto la Protezione Civile Italiana, efficientissima in Italia, e non raramente gli avvisi generano polemiche.

Eventi alluvionali in Italia: una panoramica storica

La seguente lista presenta solo alcuni dei più tragici eventi alluvionali che hanno colpito l’Italia dal 1951 al 2023, offrendo un’idea dei danni e delle vittime causati da queste calamità naturali. Attenzione, nel nostro elenco non sono censiti alcuni eventi alluvionali che hanno causato anche vittime. L’elenco intende evidenziare la ricorrenza di questo fenomeno meteo.

16-17 maggio 2023 – Emilia-Romagna e Marche settentrionali

L’alluvione ha colpito duramente soprattutto le aree di Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Rimini e Pesaro-Urbino causando la morte di 14 persone.

2-3 maggio 2023 – Emilia-Romagna

L’alluvione ha colpito duramente soprattutto le aree di Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna causando la morte di 2 persone.

26 novembre 2022 – Isola di Ischia

L’alluvione ha colpito duramente soprattutto le aree l’Isola di Ischia causando la morte di 12 persone.

15-16 settembre 2022 – Marche, Umbria

Alluvione in provincia di Pesaro e Urbino, in provincia di Ancona e in misura minore in provincia di Perugia, morti 12.

24-29 ottobre 2021 – Sicilia

Alluvione in provincia di Catania ed in provincia di Siracusa, morti 3.

6 dicembre 2020- Emilia-Romagna

Alluvione in provincia e zona di Modena, Nonantola, Bomporto, 1 morto.

2-3 ottobre 2020 – Piemonte e Liguria

Alluvione tra la provincia di Cuneo, la provincia di Vercelli, la provincia del Verbano-Cusio-Ossola, la provincia di Biella e la provincia di Novara, 2 morti e 10 dispersi.

8 agosto 2020 – Sicilia

Alluvione lampo e Frana a Messina. Allagamenti e Inondazioni Terme Vigliatore. Barcellona Pozzo di Gotto

15 luglio 2020 – Sicilia

Alluvione a Palermo. A Palermo sono testimoniate cinque diverse alluvioni storiche gravissime con vittime tra il XIX ed il XX secolo. Infatti si ricordano le alluvioni del 1557, 1666, 1689, 1769, 1772, 1778, 1851, 1862, 1907, 1925 ed infine al culmine l’alluvione del 1931. Quella del 20 – 24 febbraio 1931 uccise 10 persone. Tra il 20 e il 24 febbraio si riversarono sulla città 618 mm di pioggia, di cui 395 in 50 ore di pioggia ininterrotta tra il 21 e il 23 febbraio.

Novembre-Dicembre 2019 – Veneto

L’alluvione stavolta viene causata dall’acqua alta che investì la laguna veneta, e Venezia. Ci fu un morto. La città fu assediata da 14 eventi, tanto che fu finalmente attivata l’opera del Mose, ormai obsoleta per i cambiamenti climatici, ma tuttavia efficace per le forti ondate di marea.

23-24 novembre 2019 – Liguria

Eventi alluvionali a Genova, in provincia di Savona ed in provincia di Alessandria. Un morto.

12 novembre 2019 – Basilicata

Alluvione a Matera, 5 morti.

21-22 ottobre 2019 – Piemonte e Liguria

Alluvione in provincia di Alessandria e nell’entroterra ligure a Campo Ligure e Rossiglione. Due morti.

26-30 ottobre 2018 – Trentino

Alluvione nel Trentino, Dolomiti bellunesi e Carnia. Due morti.

3 Novembre 2018 – Provincia di Palermo

L’alluvione ha colpito duramente la provincia di Palermo, causando la morte di 13 persone.

19 Agosto 2018 – Forra del Raganello

Una pioggia estrema ha portato alla morte di 10 persone nella Forra del Raganello.

12 dicembre 2017- Emilia Romagna

Alluvione a Lentigione in provincia di Reggio Emilia, un morto.

10 Settembre 2017 – Livorno

L’alluvione a Livorno ha provocato la morte di 8 persone.

18 Novembre 2013 – Sardegna

L’alluvione in Sardegna ha causato la morte di 18 persone.

4 Novembre 2011 – Genova

L’alluvione a Genova ha portato alla morte di 6 persone.

25 Ottobre 2011 – Lunigiana e Cinque Terre

L’alluvione nelle zone di Lunigiana e Cinque Terre ha causato la morte di 13 persone.

1 Ottobre 2009 – Provincie di Messina

Le alluvioni nelle province di Messina hanno causato la morte di 37 persone.

13-16 Ottobre 2000 – Italia Nord-Occidentale

Nell’Italia nord-occidentale, le alluvioni hanno portato alla morte di 23 persone.

10 Settembre 2000 – Soverato

L’alluvione a Soverato ha causato la morte di 13 persone.

5 Maggio 1998 – Sarno

L’alluvione a Sarno ha causato un tragico bilancio di 160 morti.