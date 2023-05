Non c’è nulla da fare, nemmeno in questa settimana il meteo promette bene sull’Italia. La circolazione atmosferica, a livello europeo resta infatti governata da un anticiclone delle Azzorre sbilanciato molto a nord, con massimi tra il Regno Unito e Mare del Nord.

Il bacino del Mediterraneo resta così scoperto, sempre in balia di una palude barica. Ciò sta a significare che abbiamo condizioni ibride e che non c’è il dominio né dell’alta pressione e neanche di una bassa pressione. Tale situazione si presta per l’instabilità atmosferica, che esplode nelle ore più calde diurne.

L’instabilità si va persino accentuando, per via di un piccolo vortice afro mediterraneo che va lambendo l’Italia. Questa modesta circolazione ciclonica insisterà per buona parte della settimana ed impedirà un avvio fulminante dell’Estate. Ricordiamo che il 1° Giugno inizia l’Estate per il calendario meteorologico.

Il contesto d’instabilità ce lo trascineremo così per l’inizio del nuovo mese ed i giorni del ponte del 2 Giugno. I temporali pomeridiani e serali saranno quindi dominanti e non mancheranno fenomeni occasionalmente intensi accompagnati da grandine, a partire dalle aree interne e montuose ma non solo.

Il caldo più deciso arriverà verso la fine della prima decade di Giugno

Quest’anno il caldo ancora non ha modo di farsi sentire troppo, anche se va detto che non fa nemmeno fresco. Per tutta la settimana le temperature non subiranno grosse oscillazioni, mantenendosi vicine alle medie. L’instabilità così vivace limiterà il riscaldamento diurno.

Il caldo africano, a differenza di quanto accaduto nel Maggio del 2022, ancora stenta a manifestarsi. Le ultime proiezioni confermano però un possibile cambio di scenario sul lungo termine. Nei primi giorni della prossima settimana la pressione si andrà consolidando sul bacino centrale del Mediterraneo.

L’instabilità dovrebbe così ridimensionarsi sull’Italia, con la lacuna ciclonica che tenderà a chiudersi verso la Penisola Iberica. Questa possibile dinamica potrebbe così fare da preludio per la prima rimonta anticiclonica subtropicale della stagione.

L’anticiclone africano e di conseguenza il caldo potrebbero affacciarsi a partire dall’8-9 Giugno sul Sud e sulle Isole Maggiori. Già da giorni questa tendenza è proposta dalle proiezioni dei centri meteo e quindi inizia ad assumere una certa credibilità, anche se attendiamo conferme.