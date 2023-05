Sapevate che esiste una città più piccola di qualsiasi altra nel Mondo? Nel vasto panorama di centri abitati che contraddistinguono il nostro Pianeta, si trovano anche piccole perle che si contrappongono alle grandi metropoli come New York, Tokyo e Shanghai. Questi piccoli borghi, caratterizzati dalla pace e dalla tranquillità, sono diventati nel tempo mete turistiche molto apprezzate per il loro fascino intimo e suggestivo.

Colmo: il borgo più piccolo del mondo e le sue caratteristiche uniche

La città di Colmo, conosciuta anche con il nome croato “Hum”, ha conquistato un posto nel Guinness dei Primati come la città più piccola del Mondo. Questo incredibile risultato è dovuto alle sue dimensioni estremamente ridotte: appena cento metri per trenta e una popolazione di soli venti abitanti. Nonostante le dimensioni ridotte, il piccolo villaggio situato nel cuore dell’Istria è lontano dall’essere in declino: il suo titolo attira infatti numerosi turisti desiderosi di scoprire un’esperienza unica tra natura e storia.

Una curiosità riguarda la produzione locale di grappa al vischio, la cui ricetta segreta risale a circa 2000 anni fa.

Come raggiungere Colmo, la città più piccola del mondo

Arrivare a Colmo o Hum, non è complicato, grazie alla sua abitudine di accogliere turisti durante tutto l’anno. Per chi parte dall’Italia, si consiglia di viaggiare in aereo o in traghetto: con il primo si atterra a Sarajevo o all’aeroporto di Spalato, mentre con il secondo si arriva al porto di Zara o a quello di Spalato. Tuttavia, il traghetto potrebbe essere meno accessibile rispetto al volo, poiché la maggior parte delle corse parte da Ancona: i viaggi sono frequenti, ma se siete lontani dalla città marchigiana, dovrete considerare un ulteriore tratto di strada.

Una volta in Croazia, sarà necessario prendere uno dei numerosi bus diretti alla piccola località: il viaggio dura circa 5 ore da Sarajevo e 4 da Spalato. Le indicazioni sono intuitive, quindi non c’è il rischio di perdersi.

Cosa vedere a Colmo

Nonostante le dimensioni ridotte, Colmo offre diverse attrazioni storiche e culturali. Ad esempio, è possibile visitare l’imponente Castello di Hum, costruito dal Conte Ulrico I per rafforzare il territorio dal punto di vista difensivo. Nelle vicinanze del castello, un gruppo di piccole case costituisce il cuore del borgo e la sua attrazione principale.

Per conoscere la storia del paese, si può visitare il Museo Civico, che racconta la storia di Colmo attraverso affreschi romanici e altri reperti. Inoltre, sono presenti due chiese, San Gerolamo (con affreschi romanici e influenze bizantine) e San Giacomo, con la sua torre campanaria che offre una vista panoramica suggestiva. Entrambe si trovano nella parte centrale di Colmo, mentre all’ingresso si erge un grande portone in bronzo con un’incisione antica e caratteristica: “Vieni a visitare questa piccola città, dove la pietra dura irradia calore”. Secondo le testimonianze dei numerosi turisti che accettano questa sfida, sembra essere proprio così.

Infine, merita una visita il Viale dei glagoliti, un percorso costruito nel 1977 che collega Colmo al villaggio di Roc. Si estende per 7 chilometri ed è il modo migliore per immergersi nel verde che caratterizza queste zone. Il nome del viale deriva dall’alfabeto glagolitico, uno dei più antichi del mondo slavo: lungo il percorso, è possibile ammirare monumenti in pietra di grandi dimensioni, uno per ogni lettera dell’alfabeto.

In sintesi

La città di Colmo, con il suo nome croato “Hum”, ha conquistato un posto nel Guinness dei Primati grazie alle sue dimensioni ridotte e al fascino unico che la contraddistingue. Questo piccolo gioiello croato, situato nel cuore dell’Istria, offre ai turisti un’esperienza unica tra storia, cultura e natura, attirando visitatori da tutto il mondo. Raggiungere Colmo è relativamente semplice, e una volta sul posto, non mancano le attrazioni e i luoghi di interesse da esplorare.

Nitente Guinness dei Primati per il nostrano più piccolo comune d’Italia. Ci riferiamo a Morterone in provincia di Lecco con i suoi 33 abitanti “residenti”.