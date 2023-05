L’allarme UFO a Gaziantep, in Turchia, ha portato alla chiusura dell’aeroporto per 12 ore. A seguito della segnalazione di un oggetto non identificato nello spazio aereo, centinaia di passeggeri sono rimasti a terra a causa della cancellazione di numerosi voli. I voli diretti a Gaziantep sono stati dirottati verso altri aeroporti di Şanlıurfa e Adana.

L’Allarme All’Aeroporto Di Gaziantep

Informazioni preliminari indicano che intorno alle 00:30 un oggetto non identificato è stato rilevato dall’equipaggio della cabina di pilotaggio di due aerei passeggeri in viaggio a un’altitudine di circa 2.743 metri (conversione da 9.000 piedi).

La Gaziantep Airport State Airports Authority (DHMI) sta lavorando per far luce sull’accaduto nelle prossime ore.

Nel frattempo, centinaia di passeggeri hanno dovuto attendere ore all’aeroporto di Gaziantep a causa della cancellazione dei voli. Alcuni voli sono ripresi intorno alle 11:30.

In particolare, 13 voli in partenza sono stati cancellati e 13 voli in arrivo sono stati dirottati verso altri aeroporti.

In attesa di ulteriori dettagli, l’incidente ricorda il potenziale pericolo che gli UFO possono rappresentare per la sicurezza aerea. Continueremo a monitorare la situazione a Gaziantep e fornire aggiornamenti man mano che arrivano