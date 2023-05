Meteo capriccioso, ma per quanto? Siamo immersi in un fine settimana nel quale la probabilità di nuove precipitazioni è alta, seppur con una diffusione diversa rispetto a quanto ipotizzato nel precedente appuntamento. Le mappe al suolo previste per domenica mostrano l’estensione dell’anticiclone delle Azzorre fin verso l’Irlanda, mentre si estende un fronte caldo al centro Italia, capace di condizionare il tempo soprattutto in queste aree.

Tempo tra variabile e instabile su molte regioni sabato13 maggio, specialmente sul Friuli, Sardegna e Appennino meridionale, con la colonnina di mercurio che balzerà in alto al centro. Maltempo domenica al centro e variabilità sulle Alpi, mentre lunedì potrebbe esserci un serio peggioramento al centro e in parte al sud. In tutta questa fase permarranno temperature sotto media su gran parte delle regioni, mentre anomalie positive si ritroveranno tra Sicilia e Puglia. Allungando poi lo sguardo, bisognerà pazientare fino a mercoledì: poi potrebbe aprirsi una fase più tranquilla da giovedì. Duratura? Attendiamo qualche segnale in più nei prossimi giorni.