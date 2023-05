Meteo in deciso miglioramento per i prossimi giorni con la colonnina di mercurio nuova protagonista. Le mappe al suolo previste per giovedì 4 maggio ci fanno vedere l’allontanamento del minimo di pressione, causa del maltempo di questi giorni, verso la Grecia, mentre aumenterà la pressione sul resto della Penisola.

Giovedì vi sarà soltanto della variabilità pomeridiana al sud, mentre sul resto dello Stivale il tempo si farà buono. Variabilità pomeridiana sulle Alpi nella giornata di venerdì per l’approssimarsi di un fronte sul baluardo alpino. Anche sabato il tempo proporrà uno scenario simile, ma in un contesto estivo. Infatti la rimonta di un promontorio in quota garantirà un sensibile incremento termico al nord e a seguire al centro-sud, con la colonnina di mercurio che salirà oltre i valori medi di 4/6°C sabato. Proprio sabato ci saranno temperature prossime ai 28°C su parte della Pianura Padana, Toscana, Salento e Isole Maggiori. Valori in possibile locale rialzo nella giornata di domenica 7 maggio.