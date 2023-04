La Sardegna ha recentemente vissuto un’ondata di calore eccezionale, con temperature che hanno superato i 34 gradi in alcune località. In questo articolo, analizzeremo le temperature registrate e le possibili conseguenze future, considerando anche l’impatto del riscaldamento globale.

L’ondata di calore in Sardegna

Le temperature più alte registrate

Di seguito sono riportate le temperature massime registrate nelle diverse località della Sardegna, come rilevato dalle stazioni meteo del servizio meteo regionale ARPAS. Si noti che queste temperature sono sensibilmente superiori alla media stagionale e in alcuni casi, sono oltre i 10°C superiori alla media.

Iglesias 34.5

Narcao Monte Rosas 32.3

Palmas Arborea 32.6

Arborea Ru 31.5

Masainas 31.8

Uras Ru 31.3

Ottana 31.0

Cabras Ru 30.7

Orani 30.9

Dolianova 30.3

Sardara 30.4

Domus De Maria 30.0

Ghilarza 30.0

Guasila Ippodromo 30.5

Alghero Ru 29.6

Arbus Ingurtosu 29.4

Olmedo 29.4

Benetutti 29.8

Usini Mobile 29.8

Bonnanaro 29.5

Ozieri 29.5

Putifigari 29.5

Aglientu 25.6

Ala’ Dei Sardi Ru 26.2

Aritzo 26.7

Arzachena Mobile 22.3

Atzara 28.3

Barisardo 22.8

Berchidda 26.5

Bitti 24.9

Bonorva Ru 26.0

Bosa Ru 28.5

Cagliari Molentargi 22.4

Castiadas Minni Min 23.9

Chiaramonti 28.5

Decimomannu 26.2

Desulo Perdu Abes 20.5

Dorgali Filitta 26.8

Dorgali Mobile 28.1

Fonni Ru 23.6

Genoni Giara 27.9

Giave 27.1

Guasila 29.2

Nurallao 29.2

Illorai 25.0

Jerzu 23.9

Luras 27.4

Macomer 26.0

Maracalagonis 24.7

Meana Sardo 27.8

Monastir Mobile 26.8

Monti Su Canale 24.3

Muravera 22.5

Nuoro 27.0

Oliena 27.2

Oristano Ru 29.1

Orosei 19.4

Osini C.Ra Masonedi 26.6

Pattada Ru 24.5

Perdasdefogu Ru 26.8

Sadali 26.3

San Teodoro 23.6

Santa Teresa Di Gal 19.9

Scano Di Montiferro 28.6

Serrenti Ru 28.8

Siliqua 27.0

Siniscola 23.9

Siurgus – Donigala 25.7

Sorso 28.3

Stintino 25.2

Tempio Limbara 22.9

Tortoli’ Ru 21.8

Urzulei Ru 24.4

Valledoria 25.7

Villa S. Pietro 26.5

Villacidro N.D.

Villanova Strisaili 26.4

Villasalto 27.5

Confronto con la media stagionale

In confronto alla media stagionale, queste temperature sono notevolmente più alte. Se consideriamo che siamo ancora in primavera, l’ondata di calore è davvero eccezionale. Se fossimo stati in piena estate, sarebbe stato possibile registrare temperature di oltre 40°C e persino picchi di 45°C.

Le possibili conseguenze future

L’impatto del riscaldamento globale

L’ondata di calore che ha colpito la Sardegna è un segnale preoccupante dei possibili effetti del riscaldamento globale. Gli scienziati avvertono che eventi meteo estremi come questo potrebbero diventare sempre più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti climatici. Questo significa che dobbiamo essere pronti a far fronte a temperature sempre più alte e a periodi di siccità prolungati.