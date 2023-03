Belle notizie per i nostri terreni e gli invasi, brutte per chi sperava in un gite fuori porta, pic-nic o passeggiate in campagna in quella che sarà la prima festività di Aprile. Ci riferiamo alla domenica delle Palme, attesa il 2 Aprile, la quale si prospetta tutt’altro che stabile! Le condizioni meteo potrebbero peggiorare velocemente tra sabato e domenica a causa di una vasta massa d’aria instabile in arrivo nel Mediterraneo.

Merito di un fronte freddo nord-atlantico che destabilizzerà l’atmosfera sul Mediterraneo nel corso di sabato 1° Aprile e che lascerà un sullo Stivale un’insidiosa lacuna barica. Con una pressione più bassa e la presenza di aria molto fresca in quota possiamo scordarci un week-end col bel tempo e la stabilità dominanti da nord a sud.

Ci fossimo trovati nel bel mezzo dell’Inverno, molto probabilmente a parità di condizioni avremmo osservato una domenica generalmente serena o poco nuvolosa, con occasionali piogge deboli. In questo caso, considerando che ci troveremo agli inizi di Aprile, dovremo considerare il riscaldamento indotto dal Sole, ormai sempre più alto e sempre più caldo, che andrà a sollecitare moti turbolenti piuttosto marcati.

La differenza di temperatura tra il suolo e le alte quote scatenerà moti convettivi su tante nostre regioni, da nord a sud. Insomma sarà una domenica ricca di rovesci e temporali, soprattutto tra la tarda mattina, il pomeriggio e le prime ore della sera. Nelle prime ore del mattino, invece, potrebbe esserci una maggior prevalenza dei cieli sereni.

L’ultima emissione del nostro modello matematico propone precipitazioni più concentrate sulle regioni del centro e del sud, specie su Molise, Abruzzo, Marche, Umbria e Campania. I temporali riguarderebbero principalmente i settori interni. Improvvisi acquazzoni e temporali, a macchia di leopardo, potrebbero interessare anche Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Calabria, Lazio, Toscana.

In tutto questo anche il nord potrebbe leggermente rientrare in questa fase instabile: rovesci e temporali pomeridiani, nella domenica delle Palme (così come il giorno precedente) potrebbero interessare la Val Padana centro-orientale. Ben poche ( o nulle) precipitazioni sono previste sul Nordovest al momento.

L’evoluzione meteo, tuttavia, è in corso d’opera e potrebbero esserci ulteriori cambiamenti soprattutto sulla disposizione delle precipitazioni. L’instabilità, al netto delle piccole variazioni, è comunque confermata in Italia.