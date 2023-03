Meteo di Primavera. Il “colpo di coda dell’inverno” è un termine informale utilizzato per descrivere un evento meteorologico in cui, dopo un periodo di clima relativamente mite e primaverile, si verifica un brusco ritorno delle condizioni invernali con nevicate anche a bassa quota per l’Italia, pioggia fredda, venti freddi e temperature anche sotto lo zero.

Questo fenomeno si verifica solitamente nei mesi di marzo e parte di aprile, quando l’inverno sta per terminare oppure è già primavera. È causato dallo scontro di due masse d’aria di diversa temperatura, che può provocare precipitazioni in forma di neve o di pioggia mista a neve. In genere si realizzano burrasche anche molto intense con repentini cambiamenti meteo.

Il colpo di coda dell’inverno può avere conseguenze sulla vita quotidiana delle persone, ad esempio colpi d’aria, le intemperie problemi nel traffico automobilistico, navale, aereo, persino interruzioni di energia elettrica.

Tuttavia, può anche essere un fenomeno spettacolare da osservare, perché laddove cade la neve ricopre quei paesaggi che ormai avevano i colori della primavera, creando un’atmosfera suggestiva. Però, i colpi di coda invernali causano danni anche in agricoltura.

Il colpo di coda dell’inverno è causa di freddo tardivo, un fenomeno meteo in cui si verificano temperature piuttosto basse rispetto alla media, anche sotto lo zero in una stagione in cui il clima dovrebbe essere più mite. Questo fenomeno può essere molto dannoso per l’agricoltura, poiché le piante coltivate possono subire danni significativi.

In particolare, il freddo tardivo può causare il congelamento dei germogli, dei fiori e dei frutti delle piante, compromettendo la produzione agricola. Le colture più vulnerabili sono quelle che sono ancora in fase di crescita, come gli alberi da frutto, le viti e le piante erbacee.

Inoltre, le gelate tardive possono danneggiare anche i sistemi di irrigazione, le strutture di copertura delle colture e le attrezzature agricole.

I danni dell’agricoltura causati dal freddo tardivo possono avere conseguenze economiche significative, poiché riducono la produzione e la qualità delle colture. Da alcuni anni, visto l’aumentare di frequenza di questo fenomeno, sono state adottate delle contromisure da parte degli agricoltori.

Infatti, esistono alcune tecniche per limitare i danni, come l’uso di sistemi di irrigazione per creare un microclima intorno alle piante, o l’utilizzo di coperture per proteggere le colture durante le gelate.

Le previsioni meteo a lungo termine non escludono il ritorno di ondate di freddo tardivo, anzi, indicano una maggiore possibilità vista l’interminabile serie di lunghi periodi miti in Italia, oltre che l’attuale fase di freddo invernale sino al Centro Europa e le Isole Britanniche, con tormente di neve.

Le proiezioni del Centro Meteo Europeo, su base settimanale, qui nel seguito indicano le anomalie della temperatura rispetto alla media. Emerge un ritorno a valori nella media, e ciò potrebbe prospettare il rischio di brevi periodi di freddo.