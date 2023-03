L’ora legale, o daylight saving time, è un sistema che consiste nell’avanzare le lancette dell’orologio di un’ora durante il periodo estivo al fine di sfruttare al meglio la luce del giorno. Ciò significa che la gente si sveglia e va a letto un’ora prima rispetto al normale.

L’idea dell’ora legale risale al XVIII secolo, quando il politico e scienziato statunitense Benjamin Franklin suggerì di spostare l’orario in avanti di un’ora durante l’estate per risparmiare le candele e sfruttare al meglio la luce del giorno. Tuttavia, l’idea di Franklin non fu implementata fino al 1916, quando la Germania decise di adottare l’ora legale per risparmiare carbone durante la Prima Guerra Mondiale.

La decisione della Germania di adottare l’ora legale fu successivamente seguita da altri paesi europei, tra cui il Regno Unito, la Francia e l’Italia. Negli Stati Uniti, l’ora legale fu adottata per la prima volta nel 1918, durante la Prima Guerra Mondiale, ma fu successivamente abbandonata e poi reintrodotta durante la Seconda Guerra Mondiale.

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, molti paesi abbandonarono l’ora legale, ma fu reintrodotta in molti stati negli anni ’70, in risposta alla crisi petrolifera. Oggi, circa il 40% della popolazione mondiale adotta l’ora legale.

L’ora legale è stata oggetto di dibattito negli ultimi decenni. I sostenitori dell’ora legale sorreggono la tesi che può favorire a ridurre i consumi energetici e promuovere l’attività fisica (!?), mentre i critici sostengono che può disturbare il sonno e la salute delle persone, e che i suoi vantaggi energetici possono essere limitati.

In effetti, ci sono poche prove che l’ora legale abbia un effetto significativo sui consumi energetici. Uno studio del 2017 condotto dall’Università della California ha rilevato che il risparmio energetico associato all’ora legale è limitato e può addirittura essere negativo in alcune situazioni. Tuttavia, ci sono altre ricerche che suggeriscono che l’ora legale può avere effetti positivi sulla salute, sulla sicurezza stradale e sulla produttività.

In ogni caso, l’ora legale continua ad essere una pratica comune in molti paesi del mondo. La maggior parte dei paesi che adotta l’ora legale sposta l’orario in avanti di un’ora alla fine di marzo o all’inizio di aprile, e lo riporta indietro di un’ora alla fine di ottobre o all’inizio di novembre.

In sintesi, l’ora legale è un sistema che consiste nell’avanzare le lancette dell’orologio di un’ora durante il periodo estivo, al fine di sfruttare al meglio la luce del giorno. Molto probabilmente, nei prossimi anni, non avremo più l’ora legale in molti paesi dell’Europa, Italia compresa, ma parrebbe non una priorità dei singoli governi.