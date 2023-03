Impatti oceanici del riscaldamento globale



Gran parte della superficie terrestre è coperta dagli oceani. Il riscaldamento globale ha, pertanto, un forte impatto non solo sulle terre emerse e sulle forme di vita che le popolano, ma anche sugli oceani e i loro ecosistemi. Il rapporto dell’IPCC sulla valutazione dei cambiamenti indotti dal riscaldamento globale fa luce anche sui rischi per mari, oceani e le terre emerse situate nei loro pressi.

Aumento del l ivello del mare

Anche se l’aumento della temperatura fosse limitato a 1,5°C, il livello del mare continuerebbe a salire, poiché il calore già immagazzinato negli oceani dal riscaldamento prodotto dall’uomo continua a farli espandere.

Tuttavia, tale aumento sarà inferiore di 10 cm a 1,5°C di riscaldamento rispetto a 2°C. Con un riscaldamento di 2°C, oltre il 70% delle coste della Terra vedrebbe un innalzamento del livello del mare superiore a 20 cm, con conseguente aumento delle inondazioni costiere, erosione delle spiagge, salinizzazione delle risorse idriche e altri impatti sugli esseri umani e sui sistemi ecologici.

Oltre 10 milioni di persone in più sarebbero esposte a questi rischi entro il 2100 se il riscaldamento climatico superasse la soglia di 1,5°C, supponendo che gli esseri umani non si adattino più in fretta di quanto sia prevedibile. Si prevede che i rischi saranno più elevati nell’emisfero sud e nel sud-est asiatico, ma l’innalzamento del livello del mare avrà un impatto significativo su aree di tutto il mondo

Secondo uno studio del 2018 basato su 25 anni di dati satellitari della NASA e europei, l’innalzamento del livello del mare globale sta accelerando in modo incrementale nel tempo anziché aumentare a un ritmo costante, come si pensava in precedenza. Se il tasso di innalzamento degli oceani continua a cambiare a questo ritmo, il livello del mare aumenterà di 65 centimetri entro il 2100, abbastanza da causare problemi significativi alle città costiere.

Rallentare il tasso di innalzamento del livello del mare consentirebbe agli esseri umani e ai sistemi ecologici di adattarsi meglio, in particolare nelle piccole isole, nelle zone costiere basse e nei delta dei fiumi.

Calotte polari

Con un aumento del livello di riscaldamento tra 1,5 e 2°C, le instabilità nella calotta glaciale antartica e/o la perdita irreversibile della calotta glaciale della Groenlandia potrebbero portare a più di 2 metri di innalzamento del livello del mare su una scala temporale compresa tra le centinaia e le migliaia di anni. Tale ipotesi, secondo il rapporto, ha un livello di confidenza medio (si consideri che una teoria scientifica può essere probabilistica).



Temperature oceaniche, acidità, livelli di ossigeno

Limitare il riscaldamento a 1,5°C ridurrebbe l’aumento della temperatura e dell’acidità dell’oceano e la diminuzione dei livelli di ossigeno, che pongono rischi significativi per la biodiversità marina, la pesca e gli ecosistemi.

Gli oceani diventeranno più acidi a causa delle maggiori concentrazioni di anidride carbonica, che diventeranno ancora più elevate a 2 gradi di riscaldamento, con un impatto negativo su un’ampia gamma di specie, dalle alghe ai pesci.

Anche i livelli di ossigeno nell’oceano diminuiranno, portando a più “zone morte“, aree in cui le normali acque oceaniche vengono sostituite da acque con bassi livelli di ossigeno che non supportano la maggior parte della vita acquatica.

Ghiaccio marino

Con un riscaldamento di 1,5°C, gli scienziati si aspettano che l’Oceano Artico rimanga privo di ghiaccio marino un’estate ogni secolo, ma con un riscaldamento di 2°C, la probabilità aumenta fino ad almeno un’estate senza ghiaccio ogni decennio.

La perdita di ghiaccio marino a un riscaldamento di 1,5°C avrà un impatto sugli habitat di molti organismi, dal fitoplancton, ai mammiferi marini come gli orsi polari e le balene, specialmente nell’Oceano Artico e nella penisola antartica occidentale.

Ecosistemi marini

Con un riscaldamento di 1,5°C, le aree geografiche di molte specie marine si sposteranno a latitudini più elevate, appariranno nuovi ecosistemi e ci saranno più danni agli ecosistemi marini.

Questo trasferimento di specie avrà impatti per lo più negativi per gli esseri umani, ma alcune aree vedranno benefici a breve termine, come la pesca alle alte latitudini dell’emisfero settentrionale. In generale, però, la pesca e l’acquacoltura saranno meno produttive.

Alcuni ecosistemi, come le barriere coralline e le foreste di alghe, sono meno in grado di muoversi e sono quindi più minacciati. Il riscaldamento degli oceani, l’acidificazione e le tempeste più intense causeranno un declino delle barriere coralline dal 70 al 90% con 1,5°C di riscaldamento, diventando quasi inesistenti con 2 gradi di riscaldamento. La loro perdita ridurrebbe drasticamente la biodiversità in queste regioni e avrebbe un impatto diretto su circa mezzo miliardo di persone in tutto il mondo che dipendono dalle barriere coralline per cibo, mezzi di sussistenza, protezione costiera, turismo e altri servizi ecosistemici.

Le reti alimentari oceaniche

Sistemi interconnessi come pteropodi, bivalvi, krill e pesci pinna che trasferiscono l’energia solare e i nutrienti dal fitoplancton alle specie animali superiori, vedranno rischi di impatto sempre più elevati a 1,5 e 2°C di riscaldamento, rispettivamente, con i bivalvi come le cozze a più alto rischio.

Molti ecosistemi marini e costieri vedranno aumentare i rischi di perdita irreversibile con 2°C di riscaldamento. La perdita di alberi di mangrovie aumenta a entrambe le soglie di temperatura, riducendo la loro capacità di fungere da barriere naturali che forniscono protezione costiera da tempeste, mare in aumento e onde.

Tutto questo e altro ancora ha un impatto anche sulla specie umana. Lo scopriremo in un successivo articolo.

Fonti di informazione:

ipcc

nasa.gov