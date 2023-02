Sta finendo l’Inverno: una stagione con un meteo piuttosto bizzarro. Ricapitoliamolo brevemente. Dicembre è stato piovoso solo in alcune regioni nordoccidentali, secco e caldissimo in tre quarti d’Italia.

Gennaio a corrente alternata, piogge buone solo a macchia di leopardo, non particolarmente freddo.. Febbraio asciutto e soleggiatissimo al Nord, piogge copiose e molto concentrate al Sud.

Ma la domanda sorge spontanea: quando finirà la siccità? Le piogge che stanno per arrivare saranno benefiche?

Le piogge in arrivo

La risposta è sì. Qualunque pioggia organizzata e sparsa è benevola. Non parliamo di eventi meteo estremi, quali temporali e grandine, ma di precipitazioni ad ampissimo spettro. Capaci cioè di coinvolgere ampie aree, più regioni e per diversi giorni. Di questo abbiamo bisogno. Non sempre di sole e mitezza.

Da Giovedì 23 a Domenica 26 si aprirà una fase perturbata, con piogge piuttosto diffuse e nevicate in diverse zone d’Italia.

La Primavera

Diamo un occhio a cosa ci propone la Primavera, con delle tendenze meteo a lunghissima gittata. I Centri Meteo previsionali più autorevoli hanno fiutato l’ipotesi di un trimestre primaverile non troppo piovoso. Ebbene, intravedono una stagione un po’ instabile, ma senza eccessi.

Ricordiamo ai lettori un fatto importante: essa non è una previsione, ma una tendenza, per giunta a lungo termine. Però, se fosse vero, non farebbe altro che aggravare ulteriormente la siccità in atto in diverse regioni italiane.

L’Estate

Ovvio, non ci spingiamo fin da ora sul trimestre estivo. vogliamo solo proporvi una cosa: se sarà come l’anno passato sarebbe una tragedia. La siccità non è mai stata del tutto debellata e purtroppo si sta riproponendo in alcune regioni, come Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia.

Pausa temporanea per il Nord-Est e il Centro, ma se continuerà a piovere male rientreranno pure loro. Il Sud per ora è messo benino, ma sapendo la facilità con cui gli anticicloni africani lo inglobano è chiaro che non può dormire sonni tranquilli. Siamo più o meno tutti nello stesso calderone…