Grosse novità nel meteo a sette giorni, con un ribaltone annunciato. Vediamo chi sarà interessato e quanto durerà il tutto. Siamo alla fine di una lunghissima stasi anticiclonica.

Non a caso, buona parte dell’Italia non ha ricevuto piogge da tre settimane, e questo è tutt’altro che positivo, ma finalmente arriva un deciso cambio di rotta.

Grande ribaltone

Grandi cambiamenti nel meteo. Una discesa di aria fredda dal Polo Nord sconquasserebbe il meteo a livello europeo. Un nocciolo freddo punta dritto verso la Francia. Esso come conseguenza, piloterà correnti umide meridionali.

Esse, dovrebbero interessare buona parte delle regioni occidentali e del Nord. Ciò va visto come un fattore sicuramente buono. Non è difficile intuire che deve assolutamente ritornare a piovere e che una mancanza d’acqua perenne porta a gravissime conseguenze idriche.

Le considerazioni

Non possiamo permetterci che continui a esserci sempre costantemente alta pressione. Non è la stagione giusta. Siamo a fine Inverno, non nel cuore dell’Estate. Oltretutto, pure nella stagione estiva ogni tanto qualche passata fresca e piovosa dovrebbe farla.

Ma noi andiamo oltre, aggiungendo pure un fatto che potrebbe sfuggire ai più. La Primavera è una stagione ballerina e capricciosa, fatta di scambi meridiani, ribaltoni meteo, forti piovute, temporali anche intensi e giornate grigie dalla mattina alla sera. Non è fatta di sole e uccellini che cantano sempre…

La data della svolta

Stiamo parlando di Giovedì 23 Febbraio, giornata in cui un profondo minimo di bassa pressione dovrebbe originarsi un poco a ovest del nostro Paese. Di conseguenza, riuscirebbe a richiamare aria mite e umida dai quadranti meridionali e far piovere in diverse regioni italiane. In primis il Nord e le Tirreniche.

Tutto ovviamente dipenderà quanto durerà il minimo e come si sposterà. Per ora diciamo che, finalmente, ritorna un po’ di… “Bel tempo piovoso”.