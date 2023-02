Le previsioni meteo a 10 giorni fiutano l’ipotesi del ritorno delle piogge in grande stile. No, non stiamo parlando di tutta l’Italia, ma di una parte che ne ha necessariamente molto bisogno. Sono le regioni nord-occidentali, ma così pure quelle nord-orientali e una parte delle centrali tirreniche.

La pioggia

Tutta l’Italia è più o meno in deficit idrico, a parte locali casi che hanno ricevuto piogge -comunque irregolari- in questo inverno. Ma il problema non è quello.

La situazione idrica nel nostro Paese comincia a essere piuttosto preoccupante, e diventa veramente molto grave nel lungo periodo.

La siccità non molla la presa e le precipitazioni che abbiamo avuto tra Novembre e Gennaio hanno colmato solo in minima parte l‘enorme deficit idrico del 2022.

Le previsioni

La tendenza per la seconda parte della prossima settimana è piuttosto chiara. Un minimo di bassa pressione dovrebbe isolarsi a ovest del Golfo del Leone, per poi traslare verso Corsica e Sardegna.

Questa configurazione meteo è ottimale per le piogge su Liguria, Piemonte, Lombardia e parte del Triveneto. In altre parole, le regioni che hanno più bisogno potrebbero essere interessate da una buona dose di precipitazioni.

Ovviamente è ancora troppo presto per dire la quota neve e oltretutto sono tendenze oltre una settimana. Però comincia ad avere un segnale piuttosto forte. Se i vari run modellistici continuano a fiutare questi ipotesi, allora via via che ci avviciniamo nel tempo la probabilità di avere un’ottima piovuta sale.

La speranza

Per adesso è una speranza, però siamo fiduciosi che le precipitazioni possano tornare anche in quelle zone dove ce ne sarebbe molto bisogno.

La siccità invernale di per sé non è un grande problema, ma ricordiamo che veniamo dall’anno più secco di sempre e soprattutto se le piogge non riprenderanno in Primavera ci saranno dei grossi problemi nella prossima Estate.