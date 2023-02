Le fredde correnti artiche torneranno a soffiare sul Mediterraneo a partire dal week-end, ormai non ci sono più dubbi. L’interazione tra l’aria fredda artico-continentale e quella più umida e tiepida mediterranea sarà indispensabile per l’approfondimento di una depressione nell’alto Tirreno, la quale dispenserà precipitazioni diffuse su tante nostre regioni. Questa dinamica meteo premierà, in termini precipitativi, i settori del nord e del centro Italia, proprio quelli più colpiti dalla siccità degli ultimi mesi.

Con l’avanzata del freddo dall’est dovremo aspettarci un sensibile calo termico tra domenica e lunedì, il quale sarà determinante per l’arrivo della neve a bassa quota. Ma dove nevicherà?

PIEMONTE e VALLE D’AOSTA – Potrebbero essere i settori più colpiti dalle forti nevicate. Il minimo di bassa pressione situato sull’alto Tirreno favorirà un costante afflusso umido verso entrambe le regioni, pronto a regalare nevicate copiose tra domenica pomeriggio e lunedì sera. Le nevicate più abbondanti riguarderanno le Alpi dove ipotizziamo accumuli superiori a 1 metro. I fiocchi arriveranno fino in pianura, ma con accumuli ancora incerti.

LOMBARDIA – Sempre più probabile l’arrivo della neve tra domenica pomeriggio e lunedì pomeriggio. Ci aspettiamo nevicate più abbondanti in pianura sull’Oltrepò pavese, milanese, varesotto, lecchese, comasco. Possibile neve anche su Milano città, ma con accumuli molto incerti al momento. Da valutare l’arrivo della neve in pianura su cremonese, lodigiano, comasco (più probabile, ad ora pioggia mista a neve). Nevicate deboli sulla Lombardia nord-orientale.

TRENTINO ALTO ADIGE – Nevicate deboli domenica fino a bassissima quota, fenomeni più presenti lunedì anche in questo caso fin sui fondovalle.

VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA – Fenomeni deboli domenica, nevosi fino in bassa collina. Pioggia o pioggia mista a neve in pianura. Fenomeni più modesti lunedì, ma con neve collinare. Molto improbabile la neve in pianura.

EMILIA – Nevicate di moderata-forte entità in arrivo dalla tarda mattina di domenica su piacentino, parmense, reggiano, modenese, bolognese. Fenomeni più intensi sulle pedemontane. Nevicate possibili fino a lunedì sera. Possibile pioggia o pioggia mista a neve sul ferrarese.

ROMAGNA – Piogge domenica con neve in collina, lunedì altre piogge persistenti ma con fiocchi di neve probabilmente a quote di alta collina.

LIGURIA – Piogge in arrivo domenica, mentre lunedì la neve potrebbe conquistare le basse quote del savonese e del genovese. Non escludiamo fiocchi fin sulle coste. Piogge sulle restanti basse quote regioni.

TOSCANA, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO . Piogge diffuse e persistenti tra domenica e lunedì. Possibili nevicate fino in alta collina in Toscana e Marche, a quote più alte altrove. Condizioni meteo ancora instabili fino al termine del mese.