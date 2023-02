HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Il governo degli Stati Uniti ha riferito di sospettare che un pallone spia cinese è apparso nei cieli del paese, ma ha scelto di non abbatterlo. Pechino ha assicurato che si tratta di una sonda meteorologica di cui hanno perso il controllo. Un funzionario del Pentagono ha detto ai giornalisti che il pallone, o forse i palloni, fossero in volo per raccogliere informazioni segrete. Ma gli esperti sostengono che per tali operazioni la Cina dispone di satelliti.

Gli americani, una volta individuato il pallone hanno preso provvedimenti immediati per proteggersi dallo spionaggio, hanno aggiunto, senza approfondire la portata di tali misure. Il funzionario, parlando a condizione di anonimato per la delicatezza della questione, ha aggiunto che gli Stati Uniti avevano contattato la Cina attraverso “più canali” per comunicare a Pechino la gravità della questione.

Il Dipartimento della Difesa non ha specificato le dimensioni del pallone, ma è abbastanza grande per essere osservato da Terra e dai piloti delle compagnie aeree commerciali. Un rapporto di ABC News ha stimato che potrebbe avere le dimensioni di tre autobus.

L’avvistamento avviene durante le crescenti tensioni tra Washington e Pechino, compreso l’annuncio di mercoledì di un aumento delle truppe statunitensi nelle Filippine e nuove sanzioni contro le società cinesi, tra cui Huawei.

Chase Doak, un dipendente di Billings, Montana, ha dichiarato all’Associated Press di aver visto “un grande cerchio bianco” nel cielo mercoledì che pensava fosse troppo piccolo per essere la Luna.

La Cina ha risposto venerdì che si tratta di un pallone meteorologico spinto dalla corrente a getto fuori rotta. Inoltre, la Cina si rammarica che il pallone sia entrato inavvertitamente nello spazio aereo degli Stati Uniti per cause di ‘forza maggiore'”.

La Cina non ha intenzione di violare il territorio o lo spazio aereo di alcun paese sovrano, è stato affermato.

Ma la domanda che si fanno in tanti è come mai il pallone non è stato abbattuto e sta ancora sorvolando l’America. Un alto funzionario della difesa ha detto all’Associated Press che gli Stati Uniti hanno caccia aerei, compresi gli F-22, pronti ad abbattere il pallone se ordinato dalla Casa Bianca. Il Pentagono ha sconsigliato di abbatterlo per evitare lesioni dovute alla caduta di detriti.

Sebbene il pallone abbia sorvolato aree scarsamente popolate del Montana, il funzionario ha aggiunto che i detriti avrebbero potuto colpire persone e proprietà.

Insomma, la notizia balzata in tutti i giornali del Mondo è una quasi non notizia, essendo quello avvistato, un normale pallone meteorologico, utilizzato da tutti i Paesi del Mondo per sondare l’atmosfera al fine di usare i dati da immettere nei modelli matematici di previsione.