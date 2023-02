Come è noto, l’Italia sta per essere interessata da aria piuttosto fredda; tuttavia, l’alta pressione inibirà il maltempo, ma le precipitazioni che però si presenteranno comunque in prossimità dei rilievi. La neve è attesa nel settore adriatico, mentre un breve passaggio si avrà anche nella fascia alpina e prealpina.

Nel corso dei giorni, l’inserimento di aria umida proveniente dalla Valle del Rodano tenderà a creare una situazione di instabilità atmosferica che si porterà tra la Sardegna, la Sicilia, e poi le regioni meridionali italiane. Si avranno delle precipitazioni e sui rilievi cadrà la neve.

Quella che vediamo è la previsione del modello matematico ICON. Qui abbiamo evidenziato le aree dove sono attese le nevicate.