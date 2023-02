Pochi gradi fanno una differenza enorme. Le tartarughe marine nidificano in spiaggia. A una temperatura della sabbia di 31,1°C si schiudono solo le tartarughe marine femmine, mentre a 27,8°C e inferiori, si schiudono solo i maschi. Se la temperatura della sabbia fosse sempre superiore a tale limite, le tartarughe marine sarebbe votate all’estinzione perché non nascerebbero più maschi.

La difficile situazione delle tartarughe marine è esemplificativa del dato di fatto che tutti i sistemi naturali e umani sono sensibili al riscaldamento climatico in vari gradi.

Per valutare i probabili impatti del riscaldamento globale sul nostro pianeta, l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ha pubblicato un rapporto che tiene conto di due scenari: uno limita l’aumento della temperatura globale terrestre a 1,5°C rispetto ai livelli del periodo preindustriale, soglia che rappresenta l’obiettivo fissato dall’Accordo di Parigi, adottato da 195 nazioni nel dicembre 2015; l’altro valuta l’ipotesi di un riscaldamento di 2°C.

Ciò che è emerso è che passando dalla soglia di 1,5°C a quella di 2°C si avrà un impatto negativo su percentuali sempre più grandi di vita sulla Terra, con variazioni significative per regione, ecosistema e specie.

Alcune regioni, come i piccoli stati insulari, sperimenteranno molteplici rischi legati al clima che si sommano l’uno con l’altro.

Un punto chiave del rapporto è che non esiste un mondo uniformemente più caldo di 1,5°C. Gli impatti del cambiamento climatico non sono stati distribuiti uniformemente sul nostro pianeta e non lo saranno nemmeno in futuro. Le temperature aumentano a velocità diverse a seconda del luogo, con un riscaldamento generalmente più elevato sulle aree terrestri rispetto agli oceani. Il riscaldamento più forte si sta verificando nell’Artico durante la stagione fredda e nelle regioni di media latitudine della Terra durante quella calda.

I rischi del riscaldamento climatico per la specie umana

In molte regioni il riscaldamento ha già superato gli 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Più di un quinto di tutti gli esseri umani vive in regioni che hanno già registrato un riscaldamento superiore a 1,5°C in almeno una stagione. I rischi legati al clima sono risultati generalmente più elevati alle latitudini più basse e per le persone e le comunità svantaggiate.

Temperature estreme: c aldo

Secondo il rapporto, si prevede che le temperature estreme sulla terraferma aumenteranno più della temperatura superficiale media globale, con differenze sostanziali da luogo a luogo.

La maggior parte delle regioni terrestri vedrà giornate più calde, specialmente ai tropici. Con un riscaldamento di 1,5°C, circa il 14% della popolazione terrestre sarà esposto a forti ondate di caldo almeno una volta ogni cinque anni, mentre con un riscaldamento di 2°C quel numero sale al 37%.

Le ondate di caldo estremo diventeranno più diffuse già con un riscaldamento di 1,5°C, ma limitando il riscaldamento a tale livello, rispetto ad uno di 2°C si ridurrebbe il numero di persone frequentemente esposte a ondate di caldo estremo di circa 420 milioni, con circa 65 milioni di persone in meno esposte a ondate di caldo eccezionali.

Le temperature estreme più calde interesserannno il Nord America centrale e orientale, l’Europa centrale e meridionale, l’area del Mediterraneo, l’Asia occidentale e centrale e l’Africa meridionale. Periodi caldi più lunghi interesseranno molte regioni densamente popolate.

Con un riscaldamento superiore a 1,5°C, è probabile che il doppio delle megalopoli di oggi diventino stressate dal calore, esponendo potenzialmente 350 milioni di persone in più entro il 2050 alle conseguenze di un eccesso di caldo. Con un riscaldamento di 2°C, le ondate di caldo mortali che India e Pakistan hanno visto nel 2015 potrebbero verificarsi ogni anno.

Temperature estreme: freddo

Alle alte latitudini della Terra, nello scenario di un riscaldamento limitato entro 1,5°C, le notti più fredde saranno tra 4,5°C e 5,5°C più calde rispetto alle attuali; con 2°C di riscaldamento, gli estremi freddi saranno tra 6°C e 8°C più caldi degli attuali. Anche le ondate di freddo saranno più brevi.

Siccità

Il rapporto rileva che limitare il riscaldamento a 1,5°C dovrebbe ridurre significativamente la probabilità di siccità e i rischi legati alla disponibilità di acqua in alcune regioni, in particolare nel Mediterraneo e nel sud Africa, Sud America e Australia. Circa 61 milioni di persone in più nelle aree urbane della Terra sarebbero esposte a una grave siccità in un mondo più caldo di 2°C rispetto ad uno di 1,5°C.

Disponibilità di acqua

Il rapporto afferma che fino al 50% in meno di persone sulla Terra potrebbe vedere un aumento dello stress idrico indotto dai cambiamenti climatici limitando il riscaldamento globale a 1,5°C, con variazioni a livello regionale dovute alle condizioni socioeconomiche future. Con un riscaldamento globale di 2°C si prevede che tra 184 e 270 milioni di persone in più saranno esposte all’aumento della scarsità d’acqua nel 2050, con un rischio maggiore di esaurimento delle acque sotterranee.

Precipitazioni estreme

Il rapporto rileva che con un riscaldamento di 2°C, alcuni luoghi vedranno un aumento degli eventi di forti precipitazioni rispetto a un riscaldamento di 1,5°C, specialmente alle alte latitudini dell’emisfero settentrionale (Alaska, Canada, Groenlandia, Eurasia settentrionale), nelle regioni montuose come l’altopiano tibetano, nel Sud-est asiatico e nel Nord America orientale, con maggiori rischi di inondazioni. Si prevede, inoltre, che le forti precipitazioni dovute ai cicloni tropicali saranno più elevate.

Abbiamo trattato dei rischi a cui andrebbe incontro la specie umana, ma non sono gli unici: altri riguardano l’ambiente e gli ecosistemi. Di essi ci occuperemo in un altro articolo.

Fonte di informazioni:

IPCC

nasa.gov