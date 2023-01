METEO SINO ALL’11 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Ci attende un’Epifania con meteo anticiclonico e temperature anomale ben sopra la media stagionale, ma ormai l’anticiclone ha i giorni contati. Ci sarà un cambio di circolazione che riporterà un contesto più attinente all’inverno, dopo un Dicembre risultato tra i più caldi di sempre soprattutto sul Centro-Sud Italia.

La presenza dell’alta pressione non è peraltro sinonimo di bel tempo, come sovente avviene in inverno. Le infiltrazioni d’aria umida determinano un contesto uggioso soprattutto al Nord, dove continuano ad indugiare nebbie e nubi basse. Lo stop all’anticiclone arriverà nel weekend, con l’avvicinamento di una perturbazione atlantica.

Dopo tante settimane quasi all’asciutto, questo fronte sarà in grado di causare un corposo cambiamento meteo a partire soprattutto da domenica, con precipitazioni diffuse in arrivo al Centro-Nord e il ritorno della tanto agognata neve sulle Alpi sino a quote medie. La neve tornerà a cadere anche in Appennino.

In avvio di settimana la perturbazione, accompagnata da un vortice ciclonico, sfilerà al Centro-Sud seguita da aria più fredda. Il contesto si farebbe quindi più consono all’inverno, ma poi da martedì è prevista una nuova rimonta dell’alta pressione ma a carattere temporaneo. Ci sarà una fase più dinamica, con il passaggio di nuove perturbazioni nella seconda parte della prossima settimana.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 6 Gennaio: il dominio dell’anticiclone inizierà a subire un declino. Attese molte nubi, in particolare su Val Padana, Liguria, Toscana, fascia tirrenica ed Isole Maggiori, con qualche isolato debole piovasco intermittente specie tra Toscana ed Alto Lazio, ma anche su settori settentrionali di Sicilia e Sardegna. Non mancheranno nebbie a tratti fitte in Val Padana.

Sabato 7 Gennaio: tempo in peggioramento al Nord e sulla Toscana, per l’avanguardia della nuova perturbazione che causerà le prime piogge tra Liguria, Alta Toscana e parte delle pianure tra Piemonte e Lombardia. Più soleggiato sul resto d’Italia.

Domenica 8 Gennaio: entra nel vivo la perturbazione, con piogge diffuse al Nord, a carattere anche di rovescio, in estensione al Centro Italia e alla Sardegna. Attesa neve sulle Alpi fin sui 1000 metri.

Ulteriori tendenze meteo: il maltempo sfilerà al Centro-Sud lunedì, con temperature in calo e venti forti. Seguirà una pausa soleggiata, ma con nuovo peggioramento nel corso di metà settimana.