Gennaio, eccolo. Poi febbraio. Mettiamoci anche marzo, che spesso e volentieri è capace di vestire panni invernali piuttosto pesanti. Insomma, comunque la si guardi stiamo entrando nel vivo della stagione invernale e le condizioni meteo climatiche potrebbero cambiare da un momento all’altro.

Dobbiamo dire, ad onor del vero, che fino a questo momento il bilancio è – come sempre – a vantaggio dell’Anticiclone. La prima metà di dicembre ci aveva illuso, pesantemente. Ci aveva fatto credere che potesse far freddo, che potesse nevicare, che potesse piovere di più. Ha piovuto, è scesa anche la neve, poi all’improvviso tutto è cambiato.

L’Alta Pressione ha preso il sopravvento e anche il 2023 sta pagando dazio. Dazio a un Vortice Polare che non vuole saperne di cambiare registro. Non vuole saperne di lasciar spazio all’Inverno e fin tanto che continuerà a roteare come una trottola impazzita ci sarà poco da fare.

Però siamo a gennaio, stiamo entrando nel cuore della stagione invernale e tutto potrebbe cambiare in un batter d’occhio. Anche a dispetto di un Vortice Polare piglia tutto ci potrebbe essere spazio per manovre invernali di un certo peso. Non è un caso, infatti, che i modelli previsionali stiano fiutando qualcosa.

Qualcosa di piccolo, o magari di grosso. Lo vedremo nei prossimi giorni. Perché sì, il tempo dovrebbe cambiare già verso l’Epifania col ritorno delle perturbazioni nord atlantiche. O magari chissà, con l’arrivo del freddo polare, che a quel punto ci porterebbe nel pieno dell’Inverno.

Insomma, gli ingredienti per un cambio di marcia stagionale ci sono tutti, non resta che mescolarli a dovere e sperare che il risultato sia un piatto d’eccellenza.