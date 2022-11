Le gelate sono rischi naturali comuni che possono causare danni significativi alle colture. Le gelate si verificano quando la temperatura del suolo e dell’aria scende sotto lo zero. L’entità, la frequenza e la durata delle gelate variano a livello regionale e di anno in anno. In Europa, il rischio di gelate tardive è aumentato negli ultimi decenni a causa dei cambiamenti climatici. Mentre si è ridotto quello durante l’inverno. Per mitigare gli effetti delle gelate tardive sulle colture sono state sviluppate e messe in pratica diverse tecniche di gestione delle colture.

Che cos’è il gelo?

Il gelo è una condizione atmosferica caratterizzata da temperature molto basse, generalmente inferiori a 0°C. Queste condizioni di freddo intenso possono causare danni alle piante e agli animali, come pure all’infrastruttura e alle attività umane.

Precauzioni contro il gelo: piante

Precauzioni contro il gelo:

1) Coprire le piante sensibili al freddo con un telo o una coperta.

2) Spruzzare le piante con acqua prima che arrivi il gelo, in modo da formare uno strato protettivo di ghiaccio sulle foglie.

3) Piantare specie vegetali resistenti al gelo.

Piante e gelo

Le piante da frutto sono particolarmente sensibili al gelo e possono subire danni irreversibili quando le temperature scendono troppo. Per questo motivo è importante scegliere colture tolleranti al gelo quando si coltivano frutti in aree con clima freddo. I kiwi sono un buon esempio di pianta che può resistere a temperature molto basse fino a -20°C. Anche l’olivo è una pianta resistente al gelo e può sopportare temperature fino a -15°C, anche se per periodi limitati. Durante annate con gelate storiche, però, milioni di piante subirono ingenti danni.

Lavorazione del terreno

Il terreno può essere lavorato in modo da aumentare la temperatura del suolo. La temperatura del suolo può essere aumentata anche irrigando il terreno.

Siccità e irrigazione

Un’attenta gestione dell’irrigazione è importante per proteggere le colture dal gelo. Le piante in stress idrico sono più suscettibili al danno da gelo. Quindi, durante i periodi di siccità è importante irrigare adeguatamente le colture per mantenerle sane e vigorose. Inoltre, durante i periodi di forte precipitazione è importante assicurarsi che il terreno sia ben drenato in modo da evitare che le radici delle piante ristagnino nell’acqua fredda e possano quindi essere danneggiate dall’eventuale gelo.

Proteggere le colture vulnerabili da vento e pioggia

L’irrigazione è una delle principali tecniche di difesa contro il gelo. L’acqua assorbe il calore dal suolo e lo rilascia gradualmente, mantenendo la temperatura del terreno più costante. Inoltre, l’irrigazione può aiutare a prevenire la formazione di ghiaccio sulle piante, riducendo così il rischio di danni dovuti al gelo.

Varietà vegetali resistenti al gelo

Le varietà vegetali resistenti al gelo sono le più adatte per la coltivazione in aree che sono soggette a condizioni climatiche estreme. Queste varietà hanno una maggiore tolleranza al freddo e possono resistere alle temperature più basse senza danneggiare i loro frutti o le foglie.