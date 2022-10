L’Autunno procede a retromarcia in questo Ottobre dal meteo a dir poco anomalo. Le temperature si mantengono costantemente ben sopra la media, con siccità di nuovo in forte aggravamento. Non s’intravede all’orizzonte ancora nessuna svolta che possa riportarci verso la normalità.

Quest’anomalia è destinata ad acuirsi ulteriormente, il peggio deve ancora arrivare e avremo diversi giorni con clima ancora più caldo per la maggiore forza dell’anticiclone africano. Il mese di Ottobre volge al termine e potrebbe passare alla storia come il più caldo di sempre, da inizio rilevazioni.

Le giornate di sole e tepore non sono inconsuete in questo mese e abbiamo d’altronde imparato a conoscere il significato delle cosiddette ottobrate. L’attuale situazione è però completamente fuori controllo, vista la persistenza di uno scenario di caldo completamente anomalo.

Nel weekend le temperature saliranno ulteriormente. Ci sarà nuova notevole fiammata dell’anticiclone africano, che tornerà ad irrobustirsi sul bacino del Mediterraneo. La colonnina di mercurio si eleverà sino ai 30 gradi e più dapprima in Sardegna, poi ad inizio settimana anche in qualche altra zona del Sud Italia.

Le temperature più alte previste fino al 27 ottobre 2022 nelle maggiori città

Olbia, Oristano 32°C

Carbonia, Cosenza, Sanluri 31°C

Iglesias, Nuoro, Cagliari, Catania, Villacidro, Foggia 30°C

Tempio Pausania, Sassari, Palermo, Agrigento, Caltanissetta 29°C

Barletta, Tortolì, Lanusei, Andria, Bari, Catanzaro, Messina, Reggio di Calabria, Benevento 28°C

Ascoli Piceno, Siracusa, Terni, Crotone, Taranto, Frosinone, Vibo Valentia, Trani, Matera, Ragusa, Roma, Trapani, Forlì, Rimini 27°C

Grosseto, Caserta, Salerno, Cesena, Pesaro, Lecce, Chieti, Potenza, Bologna, Campobasso, Enna, Livorno, Napoli, Teramo, Ancona, Rieti, L’Aquila, Brindisi, Latina 26°C

Avellino, Firenze, Parma, Ravenna, Viterbo, Pisa, Reggio nell’Emilia, Ferrara, Lucca, Prato, Isernia, Pescara, La Spezia, Modena, Pistoia 25°C

L’invadenza dell’anomalo anticiclone subtropicale proseguire addirittura per i prossimi 7-10 giorni. Solo il Nord risulterà un pochino più ai margini, interessato a tratti dal passaggio di perturbazioni atlantiche che porteranno qualche pioggia, limitando l’eccesso di temperatura.

Il protrarsi della stessa situazione per giorni rappresenterà la vera anomalia. Solitamente le ondate di caldo ad ottobre sono di tipo prefrontale e non assumono mai carattere di persistenza. La terza decade d’Ottobre potrebbe davvero risultare eccezionale per il periodo.

Le perturbazioni più organizzate staranno ben alla larga dall’Italia e persino da parte dell’Europa, come se ci trovassimo ancora in uno scenario estivo. La siccità tornerà inevitabilmente ad aggravarsi ancora di più, visto che va a coincide con uno dei periodi stagionali che dovrebbe essere tra i più piovosi dell’anno.

La bolla africana persisterà sull’Italia con una forza spropositata fino almeno a metà della prossima settimana. A seguire l’anticiclone potrebbe iniziare a perdere forza, senza tuttavia cedere il passo alle perturbazioni nemmeno per l’inizio di Novembre. Per il ritorno del vero autunno la strada è ancora molto in salita.