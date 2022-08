METEO SINO AL 7 AGOSTO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il ritorno dell’anticiclone africano riporterà più caldo, pur con meteo non sempre stabile a causa di qualche infiltrazione fresca in quota che porterà alla formazione di temporali pomeridiani a ridosso di Alpi ed Appennino. La canicola si farà opprimente e si prospettano giornate davvero roventi, con gli elevati tassi d’umidità che accentueranno il disagio per il caldo afoso.

Ci attendiamo picchi di nuovo fino a 39-40 gradi sulle piane e valli interne delle regioni centrali tirreniche, ma anche localmente in alcune località dell’entroterra di Sicilia e Sardegna. La fase clou del caldo è attesa tra venerdì e i giorni del weekend. Il caldo si farà molto intenso anche in Val Padana, con punte superiori ai 38 gradi soprattutto in Emilia.

La generale stabilità atmosferica lascerà comunque spazio a qualche temporale di calore in montagna non solo sulle Alpi ma anche in Appennino. La presenza dei temporali diurni sulle Alpi crescerà sul finire della settimana, quando l’anticiclone africano potrebbe mostrare le prime crepe. I fenomeni potrebbero sconfinare sin verso le pianure.

Non sono previsti però scossoni degni di nota, con il caldo che non varierà più di tanto ed anzi potrebbero intensificarsi ulteriormente le condizioni di afa sulle pianure e sulle coste. L’Italia sarà parzialmente coinvolta da ulteriori spifferi instabili dal Centro Europa anche per l’inizio della nuova settimana. Il caldo subirà un lieve ridimensionamento anche al Centro-Sud, ma resterà opprimente.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 3 Agosto: sole e caldo saranno protagonisti. Qualche spunto temporalesco isolato non è da escludere sui settori alpini occidentali e sull’Appennino Centro-Meridionale nelle ore più calde pomeridiane, ma in esaurimento serale.

Giovedì 4 Agosto: rinforza l’anticiclone africano, con caldo in ulteriore aumento. Qualche temporale pomeridiano più diffuso sarà possibile su alcuni settori alpini, rilievi appenninici del Sud, est della Sicilia e interno Sardegna.

Venerdì 5 Agosto: scenario invariato, con sole ad inizio giornata ovunque. Seguiranno temporali di calore su Alpi, Prealpi, Appennino meridionale e Sicilia interna.

Ulteriori tendenze meteo: weekend sempre con caldo intenso ed afoso, pur con qualche grado in meno al Nord. I temporali pomeridiani si faranno più diffusi su Alpi e parte dell’Appennino, con sconfinamenti verso le pianure vicine.