Oggi è l’8 agosto ed è l’International Cat Day. In Italia, come anche altri Paesi al Mondo, la giornata nazionale è un’altra; invece, a livello globale è oggi il giorno del gatto.

La Giornata internazionale è stata fissata nel 2002 dall’International Fund for Animal Welfare con la finalità di capire, conoscere e proteggere la razza felina domestica per eccellenza.

Ancora ad oggi, pure in Italia, molti gatti vengono abbandonati, uccisi, massacrati. Tantissimi gatti vivono in appartamento e non sono stati sterilizzati, sottoponendoli ad uno stress micidiale, tanto che le gatte possono anche sviluppare una gravidanza che non c’è. Questa è nota come gravidanza isterica che determina una vera e propria patologia da stress.

Una gatta con una gravidanza isterica può persino produrre latte, inoltre, a livello emotivo si può dimostrare insolitamente affettuosa e bisognosa di coccole oppure nervosa, assonnata, stanca e insicura. Talune gatte tendono a cercare un luogo sicuro in cui prepararsi a partorire, ma il parto non può avvenire perché il gatto non è incinto per davvero.

Da amanti dei gatti, non potevamo ricordarli qui, come esseri tra i più senzienti e amici di vita di tante persone.

Credit dreamstime.com