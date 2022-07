Una nuova ondata di calore interesserà l’Europa questa settimana. E le temperature mostrate in queste stime potrebbero anche essere superate. Farà molto caldo in Francia, ma anche in Germania. Stavolta il caldo rovente non dovrebbe giungere sino al sud dell’Inghilterra, con Londra che però supererà la soglia di 25°C mercoledì. Rammentiamo il suo record raggiunto quest’anno con oltre 40°C.

Le nostre stime indicano un 27°C di temperature estrema per Londra e di ben 38°C per Parigi. La città più calda sarà Belgrado nella seconda parte della settimana, con ben 41°C. Si noti il caldo in Italia.

Temperature massime sino al 6 agosto 2022 per le principali città europee



Belgrado 41°C

Madrid 39°C

Roma, Parigi, Bucharest, Zagabria 38°C

Milano, Budapest, Vienna 37°C

Sofia, Zurigo 36°C

Atene, Monaco di Baviera, Bruxelles, Praga 35°C

Barcellona 34°C

Berlino, Kiev, Lisbona 33°C

Varsavia, Istanbul 32°C

Odessa, Amburgo 31°C

Gibilterra 30°C

San Pietroburgo, Mosca, Minsk 29°C

Londra, Amsterdam 28°C

Copenaghen 25°C

Oslo, Stoccolma 24°C

Helsinki, Dublino 23°C

Edimburgo 21°C

Reykjavik 15°C