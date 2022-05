Maggio 2022 passerà con ogni probabilità alla storia per le condizioni meteo eccezionali che riguardano parte d’Europa. La maggiore anomalia deriva dal caldo estremo che sta investendo con più enfasi tanto la Spagna quanto la Francia.

Questo caldo eccezionale si contrappone ai primi spifferi d’aria fresca d’origine atlantica alle medie latitudini europee. I contrasti esplosivi sono all’origine di violenti temporali e persino tornado in alcuni stati europei. Il maltempo temporalesco sta colpendo duro in particolare sulla Germania.

In riferimento al caldo, in questo 20 Maggio le temperature hanno raggiunto valori da capogiro superando i 40 gradi in Spagna, mentre giovedì 19 Maggio tale soglia era stata solo sfiorata. La temperatura più alta si è registrata ad Andújar con ben +41.8°C.

Record per il periodo

Tale valore, se confermato, rappresenterebbe il nuovo record assoluto per Maggio in Spagna, battendo di un solo decimo il primato precedente misurato sulla stessa località. Risulta invece solo sfiorato il record di caldo europeo, detenuto da Catenanuova (Sicilia) con +41,9°C misurati il 7 Maggio 2015.

In Spagna quella odierna si è rivelata essere una giornata di caldo eccezionale che passerà agli annali della meteorologia, con varie località che hanno superato i 40 gradi come se ci trovassimo nel cuore dell’Estate in pieno Luglio.

In base ai dati del Servizio Meteo Aemet, dietro Andújar troviamo Montoro con +40,9°C, poi Siviglia Aeroporto con +40,8°C. Tra le altre località in Spagna che hanno raggiunto o superato i 40 gradi, figurano Cordoba con +40,4°C, Linares con +40,2°C, Jaén e Bailén con +40,1°C.

Questi valori superano la media anche di 10-15 gradi. Il caldo è destinato a proseguire nel weekend, ma in particolare sabato, con temperature che in Francia potrebbero nuovamente ritoccare dei record già raggiunti nei giorni scorsi.