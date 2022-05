Correnti fresche ed instabili stanno portando meteo più gradevole dopo il caldo dei giorni passati. Il prezzo da pagare sono però i temporali, in alcuni casi con fenomeni violenti che hanno provocato una scia di danni anche per via di grandinate distruttive.

Il calo termico è più importante sulle regioni centro-settentrionali, dove localmente i valori si sono portati sotto media. Fa meno caldo anche al Sud e sulle due Isole Maggiori, ove comunque si mantiene nel complesso un regime di stampo estivo.

Il crollo termico è temporaneo, quindi siamo dinanzi ad una semplice tregua per quanto concerne il caldo. Già da inizio settimana le temperature riprenderanno a salire di qualche grado, ma la nuova ondata di calore si manifesterà in modo graduale.

La rimonta dell’anticiclone africano si inizierà a far sentire al Sud tra lunedì e martedì, mentre il clima si manterrà ancora gradevole al Centro-Nord. In questa fase le prime punte di 35 gradi ed oltre saranno limitate alle aree interne della Sicilia.

L’espansione del promontorio anticiclonico scaturirà dall’approfondimento di una depressione atlantica al largo del Portogallo. Quest’area di bassa pressione verrà poi gradualmente assorbita dalla circolazione depressionaria sul Nord Europa.

Super caldo dal 1° Giugno

Aria rovente risalirà verso il Mediterraneo in modo più marcato a metà settimana. Già da mercoledì il caldo sarà molto intenso al Sud e soprattutto tra Sicilia e Sardegna dove la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere punte oltre i 38 gradi.

La canicola si intensificherà ulteriormente per giovedì 2 Giugno, quando potremo raggiungere e superare punte di 40 gradi sulle Isole. Non andrà meglio al Centro-Sud Peninsulare, con punte di 37-38 gradi. Tutta Italia sarà nel forno, con il caldo intenso che raggiungerà anche il Nord ed in particolare l’Emilia Romagna.

Come tendenza, il caldo intenso si dovrebbe mantenere per il resto della settimana, su livelli ancora estremi per il periodo in particolare al Centro-Sud. Cenni di calo termico potrebbero aversi nel weekend al Nord, a seguito di un lento cedimento dell’anticiclone africano che potrebbe offrire anche spazio ai temporali.

Stima Temperature massime fino al 4 giugno 2022, le località più calde

