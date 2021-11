METEO SINO AL 30 NOVEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Non si prevede nulla di buono per l’Italia, dove il meteo è in peggioramento. Una nuova forte perturbazione è in arrivo da ovest, con il suo carico di pioggia e neve. La circolazione ciclonica, posizionata tra l’Iberia e le Baleari, viene di nuovo rianimata dalla discesa di un nuovo flusso di correnti artiche lungo l’Europa Occidentale.

Il vortice si espanderà di nuovo verso l’Italia, trainando così il forte che determinerà condizioni di maltempo, in attesa di un affondo artico nel weekend. L’inverno intende fare davvero sul serio, con un primo assalto di correnti fredde che porteranno spruzzate di neve fino a quote basse, come ormai sempre più raramente si vede a novembre.

PERTURBAZIONE GIOVEDI’ SULL’ITALIA, ONDATA DI MALTEMPO

Il fronte perturbato si sposterà da ovest verso est, coinvolgendo gran parte della Penisola nel corso di giovedì. Ci saranno le condizioni per un guasto, con piogge localmente di forte intensità dapprima lungo le Isole Maggiori, le aree tirreniche maggiormente esposte e poi il resto del Sud. Saranno possibili locali nubifragi tra Sicilia e Calabria.

La neve tornerà a cadere sulle Alpi fino attorno agli 800/1000 metri, ma a quote ben inferiori in Piemonte dove i fiocchi si spingeranno fin verso i 300-500 metri sul cuneese e sul Monferrato, oltre che sull’entroterra ligure di Ponente verso il confine. I fiocchi potranno spingersi a quote così basse durante i fenomeni più intensi, grazie alla presenza di un cuscino d’aria fredda nei bassi strati.

PIOGGIA, TEMPORALI E NEVE

In questa fase l’Italia sarà interessata da correnti umide, non particolarmente fredde, di provenienza occidentale con maltempo piuttosto diffuso. Le condizioni per nevicate a quote basse saranno unicamente presenti su alcuni settori del Nord-Ovest, mentre sul resto della catena alpina nevicherà oltre i 1000 metri, così come sull’Alto Appennino.

Le correnti occidentali instabili, al seguito del fronte, favoriranno piogge e rovesci anche venerdì specie sul Triveneto, sulla Sardegna occidentale e sulle regioni tirreniche. Un miglioramento è atteso al Nord-Ovest, mentre il tempo sarà più asciutto sui versanti adriatici. Una nuova perturbazione è però attesa nel weekend, coadiuvata da aria decisamente più fredda d’origine artica.

VERSO WEEKEND DA PIENO INVERNO

Ci sono conferme in merito un’entrata più diretta delle correnti fredde artiche dalla Valle del Rodano verso il Mediterraneo Centrale alla fine della settimana, ad alimentare una ciclogenesi in approfondimento sull’Italia a partire dal Mar Ligure. L’Italia verrebbe così interessata da un deciso calo termico, a cui si accompagnerà un tempo particolarmente instabile.

Le condizioni di maltempo riguarderanno il Nord-Est ed il Centro-Sud, probabilmente meno il Nord-Ovest. Dato il calo termico, le nevicate si potrebbero spingere a quote medio-basse non solo sulle Alpi, ma anche su buona parte dell’Appennino con sconfinamenti localmente in collina. La sensazione di freddo sarà ulteriormente acuita dai venti burrascosi a rotazione ciclonica.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Avremo condizioni invernali anche ad inizio settimana, con rovesci al Centro-Sud ed altre nevicate a quote relativamente basse. L’instabilità dovrebbe poi smorzarsi tra martedì e mercoledì, con una tregua dettata dalla parziale espansione di un cuneo di alta pressione da ovest. Ci sarà un probabile nuovo affondo ciclonico freddo subito a seguire già giovedì, con altro maltempo.